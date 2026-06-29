Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Beba de la Cruz desató rumores de separación con Andrés Gómez por este inesperado video

Beba de la Cruz compartió un clip que dejó a más de uno pensando si habría terminado con su esposo, Andrés Gómez.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Andrés Gómez, Beba
Beba de la Cruz desató rumores de separación con Andrés Gómez | Foto del Canal RCN.

Beba de la Cruz entabló una amistad con Cara Rodríguez, la mejor amiga de Valentino Lázaro. Todo esto ocurrió tras terminarse la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

Cara y Beba viajaron juntas, ambas arribaron a Miami. Sin embargo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia está en la mira, puntualmente por un video en el que mostró que se encuentra sin su esposo, Andrés Gómez, y esto elevó los rumores de que la pareja podría estar atravesando una crisis.

Andrés Gómez, Beba de la Cruz
Andrés Gómez y Beba de la Cruz se casaron | Foto del Canal RCN.

¿Beba de la Cruz terminó con su esposo, Andrés Gómez?

El video es corto. Beba escribió un mensaje que puso a pensar a más de uno. El motivo de lo anteriormente dicho se debe a que en el clip se encuentran Cara y su novio juntos, dándose la mano, mientras que de la Cruz está sola en el destino internacional.

"¿Y a mí quién me da la mano?", escribió Beba junto a un emoji de corazón roto.

En la misma vertiente de ideas, Beba hizo una cara de tristeza en el video, la cual, como consecuencia, hizo que los internautas y seguidores se cuestionaran dónde se encontraba su compañero sentimental. Asimismo, alguien le escribió a la costeña que "está viviendo la vida de soltera".

A continuación, el video con el que empezaron los rumores del distanciamiento entre Beba de la Cruz y Andrés Gómez:

 

Artículos relacionados

¿Dónde está el esposo de Beba de la Cruz?

Mientras que Beba de la Cruz se encuentra en Miami, Andrés Gómez está en Colombia. Mediante historias en su perfil oficial de Instagram, reveló que ha estado enfermo y está mejorando. No obstante, en ningún momento se refirió a su esposa.

Así las cosas, es una total incógnita el hecho de por qué Beba y Andrés no están juntos en Estados Unidos, hasta nuevo aviso.

Andrés Gómez, Beba
Andrés visitó a Beba en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

No está de más agregar que la unión entre los costeños ha sido blanco de críticas. Cuando Andrés visitó a Beba en La casa de los famosos Colombia, muchos se pusieron del lado del inversionista diciendo que la influenciadora no lo trataba de la mejor forma.

Pese a lo anterior, ninguno de los dos se mostró inconforme, sino que, más bien, días después de acabarse el reality del canal RCN, estuvieron juntos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Petro reacciona a mensaje de karol g a de la espriella Karol G

Petro reaccionó tras mensaje de Karol G a Abelardo de la Espriella, esto le dijo

El Presidente Gustavo Petro le dedicó mensaje a Karol G luego de sus palabras hacia Abelardo de la Espriella tras ganar las elecciones presidenciales.

juanda caribe y mariana zapata Juanda Caribe

Juanda Caribe y Mariana Zapata causan revuelo tras adelanto de videoclip, ¿se besaron?

Juanda Caribe y Mariana Zapata dieron a conocer imágenes inéditas de lo que será el video musical de ambos.

Mariana Zapata, Juanda Caribe Mariana Zapata

Mariana Zapata presumió su figura y Juanda Caribe reaccionó de inmediato: ¿hay romance?

Mariana Zapata se tomó fotos en la playa y Juanda Caribe comentó rápidamente, como si estuviese reclamando algo.

Lo más superlike

Paraguay Copa Mundial

Así reaccionó la televisión paraguaya tras eliminar a Alemania: hubo lágrimas en vivo

Por poco y la TV en Paraguay "se sale" de la emoción de haber clasificado ante Alemania en el Mundial 2026.

pipe bueno se molesta tras irrespeto a venezuela Pipe Bueno

Pipe Bueno se enoja en concierto tras irrespeto por situación en Venezuela

Karina García reveló cómo se ha sentido durante su embarazo Karina García

Karina García rompió el silencio sobre su embarazo y contó el difícil momento que atraviesa: “destruida”

Sebastián Vega reveló cómo fue reencontrarse con su ex Lina Tejeiro

Así fue trabajar con su ex: Sebastián Vega habló de Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado Salud

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado