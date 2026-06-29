Beba de la Cruz entabló una amistad con Cara Rodríguez, la mejor amiga de Valentino Lázaro. Todo esto ocurrió tras terminarse la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

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Cara y Beba viajaron juntas, ambas arribaron a Miami. Sin embargo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia está en la mira, puntualmente por un video en el que mostró que se encuentra sin su esposo, Andrés Gómez, y esto elevó los rumores de que la pareja podría estar atravesando una crisis.

Andrés Gómez y Beba de la Cruz se casaron | Foto del Canal RCN.

¿Beba de la Cruz terminó con su esposo, Andrés Gómez?

El video es corto. Beba escribió un mensaje que puso a pensar a más de uno. El motivo de lo anteriormente dicho se debe a que en el clip se encuentran Cara y su novio juntos, dándose la mano, mientras que de la Cruz está sola en el destino internacional.

"¿Y a mí quién me da la mano?", escribió Beba junto a un emoji de corazón roto.

En la misma vertiente de ideas, Beba hizo una cara de tristeza en el video, la cual, como consecuencia, hizo que los internautas y seguidores se cuestionaran dónde se encontraba su compañero sentimental. Asimismo, alguien le escribió a la costeña que "está viviendo la vida de soltera".

A continuación, el video con el que empezaron los rumores del distanciamiento entre Beba de la Cruz y Andrés Gómez:

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¿Dónde está el esposo de Beba de la Cruz?

Mientras que Beba de la Cruz se encuentra en Miami, Andrés Gómez está en Colombia. Mediante historias en su perfil oficial de Instagram, reveló que ha estado enfermo y está mejorando. No obstante, en ningún momento se refirió a su esposa.

Así las cosas, es una total incógnita el hecho de por qué Beba y Andrés no están juntos en Estados Unidos, hasta nuevo aviso.

Andrés visitó a Beba en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

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No está de más agregar que la unión entre los costeños ha sido blanco de críticas. Cuando Andrés visitó a Beba en La casa de los famosos Colombia, muchos se pusieron del lado del inversionista diciendo que la influenciadora no lo trataba de la mejor forma.

Pese a lo anterior, ninguno de los dos se mostró inconforme, sino que, más bien, días después de acabarse el reality del canal RCN, estuvieron juntos.