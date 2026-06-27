Ozuna llega a Colombia con su gira "Una Nueva Aventura": así puedes asegurar tu lugar en la preventa

El reconocido cantante de reguetón, Ozuna, anunció dos conciertos en Colombia como parte de su gira internacional “Una Aventura World Tour”

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Ozuna en Colombia?

Ozuna continúa siendo uno de los artistas más exitosos de la música urbana latina. El cantante nació en San Juan, Puerto Rico y, gracias sus raíces, comenzó a ganar reconocimiento entre el año 2015 y 2026 cuando varias de sus canciones se hicieron virales en plataformas digitales.

Su gran salto a la fama llegó en 2017 con el álbum ‘Odisea’, que incluyó éxitos como “Se Preparó” y “Dile que tú me quieres". Desde entonces, se ha consolidado a nivel internacional con todos sus proyectos musicales.

Trayectoria musical de Ozuna (Foto AFP/TASOS KATOPODIS)

Recientemente, anunció una serie de conciertos que realizará alrededor del mundo, incluyendo, por supuesto, a Colombia. Las fechas programadas para que Ozuna visite el territorio colombiano serán:

Bogotá: sábado, 05 de septiembre

Medellín: viernes, 04 de diciembre

A pesar de que aún se desconocen los recintos donde se presentará el puertorriqueño, se espera que sean de gran capacidad para que miles de persona puedan disfrutar de la presentación.

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¿Ya están disponibles las boletas de los conciertos de Ozuna en Colombia?

Actualmente, no se encuentran disponibles las boletas para los conciertos de Ozuna en Colombia; sin embargo, Megalive RCN, uno de los realizadores más importantes del evento, anunció la convocatoria para el pre-registro de acceso a la preventa de la boletería.

Los dos simples pasos que debes seguir para acceder a información exclusiva, novedades y anuncios importantes del evento son:

1. Entrar al siguiente link: http://eventos.tuboleta.com/ozuna-una-aventura-world-tour

2. Diligenciar completamente los datos solicitados (recuerda seleccionar la ciudad del show al que deseas asistir)

El pre-registro está disponible a partir del miércoles 24 de junio a las 11:00 a.m.

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¿Cuáles otros países recorrerá Ozuna con su gira “Una Aventura World Tour”?

Según Ozuna, “Una Aventura World Tour” será una experiencia que conecte los diferentes momentos de la carrera del artista, desde sus primeros lanzamientos, hasta sus recientes éxitos. También, gracias al concepto y trayectoria musical del artista, el anuncio de su gira sorprendió a personas de todo el mundo.

Gira internacional de Ozuna: "Una Aventura World Tour" (Foto de AFP/ Michael Loccisano)

El puertorriqueño aprovechará esta oportunidad y asistirá a más de 10 países; entre ellos se encuentran: España, Italia, Suiza, México, Salvador, Costa Rica, Perú y Argentina.