Una mujer se volvió viral al proponerle matrimonio a su novio en el partido de Tunez VS. Países Bajos

En el reciente partido entre Países Bajos yTúnez en la Copa Mundial de la FIFA 2026, una mujer sorprendió al proponerle matrimonio a su novio al frente de los miles de asistentes que se encontraban en el Estadio.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio?

En las redes sociales está circulando el video del momento exacto en el que una mujer que estaba apoyando a Países Bajos, se arodilló y le pidió matrimonio a su novio. La mujer se notaba nerviosa, ya que estaba al frente de mucha gente que no entendía lo que estaba pasando.

Lo peculiar de la situación realmente fue el escenario en la que ocurrió la propuesta, ya que normalmente las personas asisten a este tipo de eventos deportivos a disfrutar del encuentro y a alentar a su equipo; sin embargo, hay quienes aprovechan la oportunidad para hacer algo más romántico y personal.

Propuesta de matrimonio en pleno partido del Mundial 2026 (Foto de Freepik)

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¿Cuál fue la reacción del hombre al que le propusieron matrimonio?

Una vez la mujer sacó el anillo y se arodilló, su novio miró a la cámara que estaba grabando directamente la escena, subió los brazos con cara de felicidad y aceptó. Además, no dudó en pedirle a su prometida que se levantara y cuando ella lo hizo, él la abrazó y besó.

La reacción del hombre no fue la única que se pudo ver en el video, ya que, al tratarse de un estadio, había mucha gente mirando. Todas las personas que estaban detrás de ellos se sorprendieron y celebraron el compromiso gritando y aplaudiendo y felicitando a la pareja.

La propuesta causó revuelo también en las redes sociales, donde los internautas afirmaron que se trataba de “amor de verdad”:

Inédito totalmente, quédate con ella soldado… Si tuvo ese valor es porque es amor de verdad

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¿Cuánto quedó el partido de Túnez contra Países Bajos?

Como si el compromiso no hubiera sido felicidad suficiente, quien ganó el partido fue Países Bajos, con un marcador de 3 -1. La victoria le permitió al equipo de Virgil van Dijk quedar como líder en la tabla de posiciones del Grupo F y avanzar a los dieciseisavos de final.