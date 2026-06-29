Conmueve la sonrisa de una niña atrapada bajo los escombros en Venezuela: así mantuvo la calma
La desconcertante reacción de una niña atrapada bajo los escombros en Venezuela genera conmoción en redes.
Desde el pasado miércoles 24 de junio, la población venezolana sigue en emergencia tras el fuerte temblor que sacudió a su país con una magnitud de 7.5.
Desafortunadamente, la cifra de fallecidos supera los 1.400 y hay más de tres mil heridos; por ahora, siguen salvando las vidas que aún permanecen bajo los escombros y es que ya han salvado a niños, mujeres, mascotas, adultos mayores y hasta han nacido nuevas vidas sobre los escombros.
Desde el gran evento sísmico que generó la emergencia en el vecino país, las ayudas de Latinoamérica han llegado hasta allí, pues los países alrededor de Venezuela se han encargado de enviar ayudas humanitarias y también donaciones, además de refuerzos caninos para las búsquedas.
Así mismo, en las redes sociales se ha hecho viral varios videos y fotos e los momentos más conmovedores en medio de esta tragedia; el más reciente caso, es de una niña que, mantiene la calma mientras la sacan de los escombros.
¿Cuál es la imagen de la niña que sonríe mientras la salvan de los escombros en Venezuela?
A través de las redes sociales está circulando el video de una niña que, se ve en fotos cómo está cubierta por los escombros de lo que sería su vivienda derrumbada tras el fuerte sismo en Venezuela.
En las imágenes, se ve a la niña prácticamente sonriendo y con mucha calma mientras que los voluntarios ayudan a retirar los despojos que están sobre ella, si duda, un momento impactante por la calma que mantiene la menor, mientras es salvada.
¿Qué dijo la niña que sonreía mientras la sacaban de los escombros en Venezuela?
Fabi es la niña que permaneció más de dos días bajo los escombros en Venezuela, luego de la emergencia que se generó por los fuertes sismos que sacudieron el vecino país.
En el video se puede escuchar que los bomberos y voluntarios están haciendo todo lo posible para sacarla de los escombros que no la dejan mover; mientras ellos hacen esto, tratan de hacerle la charla para no entrar en desesperación.
Sin embargo, genera más estrés ver el video, pues Fabi está muy calmada y responde con mucha tranquilidad, mientras que sonríe cada vez que le hablan.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike