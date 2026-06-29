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Captaron a jugador de Alemania subiéndose al bus de un equipo rival | VIDEO

El detalle no pasó desapercibido entre las personas que estaban presenciando la salida de los equipos del estadio.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Alemania VS. Ecuador
Jugador alemán fue captado subiéndose al bus del equipo rival (Foto de Freepik y AFP/Michael Reaves)

Uno de los jugadores de la selección alemana fue captado subiendo al bus de su más reciente rival de la Copa del Mundo. Su gesto causó intriga en las personas que pudieron presenciar el momento, ya que no es normal que este tipo de cosas pasen.

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El pasado 25 de junio se llevó a cabo el encuentro entre la Selección de Alemania y la Selección de Ecuador. Este partido dio mucho de qué hablar, ya que nunca antes en la historia, Ecuador le había ganado a Alemania, hasta esa fecha del Mundial.

Alemania VS. Ecuador
Marcador del partido entre Ecuador y Alemania en el Mundial (Foto de AAFP/TIMOTHY A. CLARY)

El partido finalizó con un marcador de 2 – 1 a favor de la “Tri” (como es conocido el equipo ecuatoriano), con goles de Nilson Angulo al minuto 9 y Gonzalo Plata al minuto 77.

Con ese resultado, Ecuador sigue a la espera de saber si clasificará a dieciseisavos de final o no; contrario a ello, Alemania, pese a la derrota, si clasificó a la siguiente fase.

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¿Por qué el jugador de Alemania se subió al bus de Ecuador?

Una vez finalizó el partido en el Estadio Nueva York/ Nueva Jersey, el equipo se dispuso a retirarse del lugar; sin embargo, uno de los jugadores del equipo alemán iba totalmente distraído y se subió al primer bus que vio parqueado; pero, corrió con la mala suerte de que era el del equipo rival.

El comportamiento fue inusual, incluso para las personas que estaban emocionadas viendo la salida de los equipos. Además, las redes sociales también explotaron con miles de comentarios de internautas que se rieron de la situación:

Estos mediocampistas de Alemania andan más desorientados

También hubo algunos usuarios que atribuyeron la distracción del jugador a la reciente derrota que había tenido el equipo:

El triunfo de Ecuador lo dejó aturdido jajaja

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¿Cuál fue el jugador alemán que se subió al bus de Ecuador?

El futbolista que protagonizó el cómico momento fue el mediocampista, Leon Goretzka, quien desde el 2018 juega en el Bayern de Múnich. El alemán ha sido destacado en el fútbol por su capacidad para recuperar balones, llegar al área rival y aportar goles desde su posición.

Mediocampista de Alemania
León Goretzka es un mediocampista de la Selección de Alemania (Foto de AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)
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