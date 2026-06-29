Un niño se volvió viral en redes sociales luego de contar el momento que vivió tras quedar atrapado durante los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles 25 de junio.

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¿Qué contó el niño sobre la persona que lo rescató de los escombros?

Su relato llamó la atención de miles de usuarios, ya que aseguró que la persona que lo ayudó a salir de los escombros era parecida a Jesús.

El video viral es una de las cientos de historias de sobrevivientes que han surgido tras la emergencia que dejó miles de personas damnificadas en varias ciudades del vecino país.

En el video, el menor relató que el edificio en el que se encontraba se desplomó y explicó cómo logró ver lo que ocurría a su alrededor.

"Me cayó todo el edificio y se me abrió una grieta, así que me permitió ver el exterior y que me pudieran ver. Luego apareció alguien raro, no sé si fue un milagro. Apareció un señor y me lanzó la mano, como si fuera Jesús", expresó.

Conmueve el relato de un niño que aseguró que un hombre parecido a Jesús lo rescató en Venezuela. (Foto: Freepik)

Mientras hablaba, el niño hacía varios movimientos con sus manos para explicar cómo ocurrieron los hechos y recordó que, a pesar del peso que tenía encima, logró salir del lugar.

"No sabía cómo, porque tenía todo ese peso encima y no sé cómo movió todo eso. Me cargó, me dio una venda y nunca más volví a ver a ese señor", dijo en el video.

¿Cuánto tiempo duró el niño bajo los escombros tras terremotos en Venezuela?

El menor aseguró que permaneció cerca de dos horas entre los escombros antes de ser rescatado.

Mientras hablaba con la mujer que lo grababa, también señalaba a otro niño que se encontraban junto a él mientras recordaba parte de lo que ocurrió durante la emergencia.

El testimonio se conoció días después de los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles 25 de junio en horas de la tarde y que afectaron a varias ciudades del país.

Conmueve el relato de un niño que aseguró que un hombre parecido a Jesús lo rescató en Venezuela. (Foto: Freepik)

Como consecuencia de la emergencia, miles de personas resultaron damnificadas y continúan las labores de búsqueda, rescate y entrega de ayudas humanitarias para las familias afectadas.

En medio de esa situación, diferentes historias de sobrevivientes han comenzado a conocerse a través de redes sociales.