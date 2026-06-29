Karina García rompió el silencio sobre su embarazo y contó el difícil momento que atraviesa: “destruida”

Karina Garcíasorprendió a sus millones de seguidores al compartir nuevos detalles sobre cómo ha vivido su tercer embarazo.

Hace pocos días, la creadora de contenido y su pareja, el cantante Kris R, confirmaron que están esperando un bebé causando revuelo entre sus fans.

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¿Qué contó Karina García sobre los síntomas de su embarazo?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Karina publicó una fotografía en la que aparece acostada en su cama mientras les contaba a sus seguidores cómo se ha sentido durante las últimas horas.

Karina García preocupó a sus seguidores al revelar cómo la ha afectado su tercer embarazo. (Foto: Canal RCN)

"Hoy los síntomas todo el día me han tenido destruida. Se me juntó todo: tengo vómito, mareo, mucha acidez, estoy más sensible de lo normal, me siento sola, nadie me quiere, todos me 0di@n, mejor me como un gusanito, quiero llorar y así", escribió.

La imagen de la modelo paisa estuvo acompañada una balada de 1972: "Hola soledad", de Rolando Laserie.

Minutos después, fiel a su estilo, compartió un nuevo video en el que apareció sonriendo y bromeando con sus seguidores, asegurando que todo había sido parte de su "show" por los síntomas que estaba experimentando durante el embarazo.

"Solo las embarazadas me entienden", comentó entre risas.

¿Cuál es el peor síntoma que siente Karina García en su embarazo?

Karina contó que decidió quitarse las uñas acrílicas y explicó que durante esta etapa ha sentido el deseo de dejar de lado varios elementos que considera artificiales.

Además, reveló que desde hace tiempo ya no utiliza extensiones de cabello y aprovechó para hablar de algunos de los cambios que ha experimentado desde que confirmó su embarazo.

Karina García preocupó a sus seguidores al revelar cómo la ha afectado su tercer embarazo. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido confesó que uno de los síntomas que más la ha afectado durante este tercer embarazo ha sido la acidez.

"Ha sido duro. Es como si yo nunca hubiera estado embarazada", expresó mientras mostraba algunos de los suplementos que está tomando para intentar aliviar ese malestar propio del embarazo.

Karina García también contó que, además de los síntomas, ha estado enfrentando un cuadro de gripa, razón por la que aseguró que los últimos días no han sido fáciles para ella.