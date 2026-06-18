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¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

Kimberly Loaiza enfrenta una ola de comentarios por no haberse pronunciado sobre el delicado estado de salud de su mamá.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza
Rumores de la muerte de la mamá de Kimberly Loaiza (Fotos de Freepik y AFP/GETTY IMAGES)

Recientemente, la influenciadora y modelo mexicana Kimberly Loaiza ha estado envuelta en una polémica debido al delicado estado de salud de su mamá. Los rumores han aumentado, debido a que algunos internautas aseguran que la mujer ya falleció.

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¿Por qué hay rumores de que la mamá de Kimberly Loaiza falleció?

Las especulaciones alrededor del fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza iniciaron gracias a varias fotografías que se filtraron de una sala de velación en la que, presuntamente, se encontraba la influenciadora junto a su mamá.

Además de ello, durante una transmisión de YouTube, el periodista Javier Cerani anunció con firmeza la muerte de la mujer, Mary Martínez. A partir de esta versión, la noticia tomó fuerza y se volvió tendencia entre los seguidores que habían estado al pendiente de la situación.

Lamentablemente, tengo que dar una información de última hora. Se acaba de morir, en Mazatlán, la mamá de Kimberly Loaiza.

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¿Por qué están criticando directamente a Kimberly Loaiza?

Tras los rumores y el supuesto anuncio del fallecimiento de Mary, miles de internautas arremetieron contra Kimberly Loaiza y su esposo, Juan de Dios Pantoja. La razón por la que están criticando a los influenciadores es debido a que muchas personas aseguran que ellos no estuvieron presentes durante los 6 meses que la mujer estuvo enferma.

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza
Criticas a Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza por rumores (Foto de AFP/Jason Koerner)

Los internautas señalaron que Kimberly Loaiza le habría negado dinero a su mamá para sus gastos médicos, tanto así, que su propia hermana Steff Loaiza la acusó por no haber asumido su responsabilidad. Por otro lado, afirmaron que la pareja no habría permitido que Mary conociera a sus nietos Kima y Juanito.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales son similares a este:

Tu mamá estuvo seis meses delicada, tenías los recursos, tiempo y la oportunidad de acompañarla. (…) Hay decisiones que acompañan para siempre, que la vida te permita perdonarte a ti misma, Kimberly.

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¿Qué problema de salud tenía la mamá de Kimberly Loaiza?

Las especulaciones alrededor de la muerte de la mamá de Kimberly Loaiza, se han centrado en la difícil situación de salud en la que se encontraba hace, aproximadamente, 6 meses. Mary Martínez fue internada a inicios del 2026 tras desarrollar una infección grave que provocó múltiples complicaciones más.

Kimberly Loaiza
Causa del presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza (Foto de Freepik)

Según los internautas, la causa del fallecimiento habría sido un infarto fulminante, lo cual sucede cuando una arteria del corazón se bloquea por completo.

A pesar de la polémica que existe actualmente en redes sociales, ni Kimberly Loaiza, ni nadie de su familia, se ha pronunciado al respecto; por ende, todo continua siendo especulaciones.

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