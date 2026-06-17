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Antonela Roccuzzo lanzó contundente mensaje tras la polémica de Messi tras triunfo de Argentina

Antonela Roccuzzo mostró su apoyo a Messi tras la polémica que se generó luego del triunfo de Argentina contra Argelia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi en medio de la polémica desató reacciones
Antonela Roccuzzo defendió a Messi con emotiva publicación tras el triunfo ante Argelia. (Foto: AFP)

Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de las redes sociales luego de compartir una serie de imágenes tras el reciente triunfo de Argentina en el Mundial de Fútbol 2026, un partido en el que Lionel Messi hizo historia al marcar tres goles.

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Y es que la publicación de la empresaria argentina llegó en medio de la polémica que surgió alrededor del jugador durante el encuentro.

¿Qué publicó Antonela Roccuzzo tras el triunfo de Argentina?

La noche del 16 de junio, Argentina debutó en el Mundial 2026 frente a Argelia en el Estadio Kansas City y consiguió una importante victoria.

Durante el compromiso, Messi anotó un triplete y alcanzó 16 anotaciones en las Copas del Mundo, igualando un registro histórico que rápidamente comenzó a dar de qué hablar entre los aficionados.

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A pesar de la celebración por el resultado, el partido también generó comentarios en redes sociales por una jugada que ocurrió en el minuto 30 del primer tiempo y que involucró al defensor argelino Aïssa Mandi.

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi en medio de la polémica desató reacciones
Antonela Roccuzzo defendió a Messi con emotiva publicación tras el triunfo ante Argelia. (Foto: AFP)

Sin embargo, Antonela Roccuzzo decidió enfocarse en el apoyo a su esposo y compartió una publicación que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 39 millones de seguidores, publicó varias fotografías desde los palcos del estadio junto a sus hijos, todos luciendo la camiseta de la selección argentina mientras celebraban la victoria.

Además de las imágenes, escribió un mensaje dedicado a Lionel Messi que rápidamente recibió miles de reacciones.

“Vamoooos Argentina!!!! Con vos siempre @leomessi!!!! Sos increíble!!”, escribió Antonela.

 

¿Cuál fue la reacción de Lionel Messi tras el mensaje de Antonela Roccuzzo?

Como era de esperarse, la publicación se llenó de comentarios por parte de los aficionados que celebraron el debut ganador de Argentina en el Mundial que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

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“Detrás de cada sueño cumplido, hubo una mujer que nunca soltó su mano”, fue uno de los comentarios que más llamó la atención.

Por su parte, Lionel Messi también reaccionó a la publicación y le respondió con un mensaje corto: “Los amo”, acompañado de varios emojis de corazones rojos.

Lionel Messi rompió en llanto tras su gol ante Argelia en el Mundial 2026
Lionel Messi se mostró conmovido al marcar gol ante Argelia en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)
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