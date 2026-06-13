Jessi Uribe reaccionó al inesperado comentario sobre Yeison Jiménez de Ciro Quiñonez: “no lo quería”
Jessi Uribe frenó en seco a Ciro Quiñonez tras fuerte comentario que le hizo sobre Yeison Jiménez.
Jessi Uribe y Ciro Quiñonez volvieron a dar de qué hablar en redes sociales luego de un reciente encuentro en el que compartieron entre colegas y protagonizaron un momento que causó revuelo tras nombrar a Yeison Jiménez.
¿Qué pasó cuando Ciro Quiñonez y Yessi Uribe mencionaron a Yeison Jiménez?
A través videos que comenzaron a circular en redes, se pudo ver reunidos a reconocidos exponentes del género como Jessi Uribe, Ciro Quiñónez, Paola Jara, Pipe Bueno, Alzate, Jhon Alex Castaño, Francy y otros artistas.
Además, en el encuentro también estuvo presente el streamer colombiano Westcol.
Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Jessi Uribe y Ciro Quiñónez estaban cantando juntos frente a varios de los asistentes.
Ciro Quiñónez con un micrófono en mano al lado de Jessi Uribe mencionó a Yeison Jiménez, quien recientemente cumplió 5 meses de fallecido.
El cantante de música popular lanzó un comentario generando una reacción de inmediato en Jessi Uribe al decir en tono de broma: “pero como no lo quería...”, haciendo referencia a Yeison.
Lo que provocó una reacción inmediata de Jessi Uribe, quien respondió: “Uy no, diga eso”, con un gesto que llamó la atención.
Tras el comentario, varios de los presentes comenzaron a reírse. Y luego Jessi Uribe también le dijo a Ciro Quiñónez: “Le van a jalar las patas”. Segundos después, el propio Ciro aclaró la situación y entre risas expresó: “Mentiras”.
¿Cuál fue la broma de Jessi Uribe que involucró a Giovanny Ayala?
Más adelante, otro instante del encuentro también generó reacciones entre los usuarios de redes sociales.
En esta ocasión, Jessi Uribe decidió hacer una broma relacionada con Giovanny Ayala. El cantante comenzó a interpretar un fragmento de la canción “De rodillas te pido”, mientras observaba a Ciro Quiñónez y sonreía junto a los demás asistentes.
El momento llamó la atención debido a que Ciro Quiñónez y Giovanny Ayala han protagonizado una conocida disputa que ha tenido eco en redes sociales durante el últimos tiempo y que incluso ha trascendido a temas legales.
Lo cierto es que, después de que Jessi Uribe cantara ese fragmento, Ciro Quiñónez dejó ver su incomodidad, mientras varios no pudieron contener la risa por lo ocurrido.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike