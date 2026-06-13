Jessi Uribe y Ciro Quiñonez volvieron a dar de qué hablar en redes sociales luego de un reciente encuentro en el que compartieron entre colegas y protagonizaron un momento que causó revuelo tras nombrar a Yeison Jiménez.

¿Qué pasó cuando Ciro Quiñonez y Yessi Uribe mencionaron a Yeison Jiménez?

A través videos que comenzaron a circular en redes, se pudo ver reunidos a reconocidos exponentes del género como Jessi Uribe, Ciro Quiñónez, Paola Jara, Pipe Bueno, Alzate, Jhon Alex Castaño, Francy y otros artistas.

Además, en el encuentro también estuvo presente el streamer colombiano Westcol.

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Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Jessi Uribe y Ciro Quiñónez estaban cantando juntos frente a varios de los asistentes.

Jessi Uribe quedó sin palabras tras mención de Yeison Jiménez en reunión de artistas populares. (Foto: AFP)

Ciro Quiñónez con un micrófono en mano al lado de Jessi Uribe mencionó a Yeison Jiménez, quien recientemente cumplió 5 meses de fallecido.

El cantante de música popular lanzó un comentario generando una reacción de inmediato en Jessi Uribe al decir en tono de broma: “pero como no lo quería...”, haciendo referencia a Yeison.

Lo que provocó una reacción inmediata de Jessi Uribe, quien respondió: “Uy no, diga eso”, con un gesto que llamó la atención.

Tras el comentario, varios de los presentes comenzaron a reírse. Y luego Jessi Uribe también le dijo a Ciro Quiñónez: “Le van a jalar las patas”. Segundos después, el propio Ciro aclaró la situación y entre risas expresó: “Mentiras”.

¿Cuál fue la broma de Jessi Uribe que involucró a Giovanny Ayala?

Más adelante, otro instante del encuentro también generó reacciones entre los usuarios de redes sociales.

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En esta ocasión, Jessi Uribe decidió hacer una broma relacionada con Giovanny Ayala. El cantante comenzó a interpretar un fragmento de la canción “De rodillas te pido”, mientras observaba a Ciro Quiñónez y sonreía junto a los demás asistentes.

Jessi Uribe quedó sin palabras tras mención de Yeison Jiménez en reunión de artistas populares. (Foto: Canal RCN)

El momento llamó la atención debido a que Ciro Quiñónez y Giovanny Ayala han protagonizado una conocida disputa que ha tenido eco en redes sociales durante el últimos tiempo y que incluso ha trascendido a temas legales.

Lo cierto es que, después de que Jessi Uribe cantara ese fragmento, Ciro Quiñónez dejó ver su incomodidad, mientras varios no pudieron contener la risa por lo ocurrido.