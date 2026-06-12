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Shakibecca rompió el silencio tras los rumores que la vinculan al show de Shakira; ¿los confirmó?

Shakibecca llamó la atención tras reaccionar a los rumores sobre su supuesto reemplazo a Shakira en el show del Mundial 2026.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Shakibecca rompió el silencio tras los rumores que la vinculan al show de Shakira
Shakibecca aseguró que no estuvo en el show de Shakira / (Foto de AFP)

Tras la difusión de comentarios y teorías de usuarios que aseguraban que la persona que apareció en el escenario del Mundial 2026 era Shakibecca y no Shakira, la venezolana decidió pronunciarse públicamente sobre el tema.

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¿Por qué en redes aseguran que Shakira no se presentó en el Mundial 2026?

La inauguración del Mundial de fútbol 2026 contó con la participación de varios artistas, entre ellos Shakira, quien estuvo a cargo de uno de los shows centrales junto a figuras como Dani Ocean, J Balvin y Ryan Castro.

Sin embargo, tras su presentación comenzaron a circular en redes sociales versiones que ponían en duda que la barranquillera hubiera estado realmente sobre el escenario.

¿Por qué en redes aseguran que Shakira no se presentó en el Mundial 2026?
En redes aseguran que Shakira no se presentó en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Algunos usuarios afirmaron que quien apareció durante el espectáculo fue Rebeca Maiellano, conocida en internet como Shakibecca, una creadora de contenido venezolana que desde hace varios años se dedica a interpretar y homenajear a la artista colombiana.

Su trabajo recreando canciones, coreografías y puestas en escena de Shakira le ha permitido ganar reconocimiento en redes sociales e incluso compartir momentos con la cantante durante algunos eventos relacionados con su gira.

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Las especulaciones surgieron a partir de comentarios que destacaron diferencias entre esta y otras presentaciones de Shakira. Entre los aspectos más mencionados estuvo su baile y detalles de su apariencia física, lo que llevó a varios usuarios a construir teorías sobre un supuesto reemplazo.

Rumores sobre Shakira en internet
Shakira llamó la atención con su presentación en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

No obstante, hasta el momento no existe ninguna evidencia que respalde estas afirmaciones y las versiones continúan siendo comentarios difundidos en plataformas digitales.

¿Qué dijo Shakibecca sobre los rumores de haber reemplazado a Shakira?

Ante la creciente conversación en redes sociales, Shakibecca decidió responder directamente a través de sus historias.

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La creadora de contenido compartió un video en el que aparece junto a varios amigos mientras observaba la presentación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026. Con la grabación buscó demostrar que se encontraba siguiendo el espectáculo como espectadora y no como participante.

Además, acompañó el contenido con un mensaje en el que reaccionó a los rumores que circulaban en internet.

“Dejen su vacilón que yo estaba viendo a Shakira con mis amigos”, escribió.

Con esta publicación, Shakibecca rechazó las versiones que la señalaban como la persona que habría sustituido a la artista colombiana durante el evento.

A pesar de ello, el tema continúa generando comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios siguen compartiendo teorías mientras otros consideran que se trata de una confusión sin pruebas que la respalden.

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