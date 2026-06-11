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Los mejores memes de la inauguración del Mundial 2026: Shakira y J Balvin como protagonistas

Los memes se tomaron las redes sociales luego de las presentaciones de los artistas como Shakira y J Balvin en la inauguración del Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
memes de la inauguracion del mundial 2026
Memes se toman las redes sociales en la inauguración del Mundial 2026/AFP: Rodrigo OROPEZA

Este 11 de junio se llevó a cabo en el Estadio Azteca de la ciudad de México la inauguración de la Copa Mundial de fútbol 2026, cuyo evento deportivo se dará también en Canadá y Estados Unidos.

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¿Cómo fue la inauguración del Mundial 2026?

Los mexicanos dieron la bienvenida a todos a su país con una presentación llena de símbolos representativos de los aztecas y una gran coreografía.

Posteriormente, aparecieron varios artistas que interpretaron varias canciones alusivas al Mundial, donde primero apareció Maná, continuaron Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, que llevó a Ryan Castro y finalmente la artista Shakira, quien cerró el show con su canción "Dai, Dai", la cual es la oficial de la FIFA para este año.

Los cantantes estuvieron acompañados con bailarines y juegos pirotécnicos, que provocaron gran entusiasmo en los asistentes y en los televidentes.

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¿Qué memes surgieron de la inauguración del Mundial 2026?

Luego de la presentación de los artistas mexicanos y colombianos, miles de internautas llenaron las redes sociales con sus respectivas reacciones al respecto.

En su mayoría los usuarios destacaron y elogiaron a los cantantes por sus increíbles performances, sin embargo, otros no dudaron en lanzar algunas críticas por medio del humor o tomar algunos momentos entre risas.

Cabe destacar que, la cantante Shakira también estará en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026, donde compartirá escenario con Madonna y los BTS, cuyas presentaciones se espera darán bastante de qué hablar.

Después de las presentaciones de los artistas, se llevó a cabo el primer partido del Mundial entre la Selección de México y la Selección de Sudáfrica.

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Mientras tanto, los fanáticos siguen a la expectativa de lo que seguirá siendo este Mundial 2026, donde se encuentra la Selección Colombia y cuyo primer partido será el próximo 17 de junio contra la Selección de Uzbekistán a las 9:00 p.m., hora Colombia y que podrás ver a través del Canal RCN.

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