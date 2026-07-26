Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

VIDEO | Recién nacido se hace viral al no soltar al médico que lo recibió al nacer

Un recién nacido protagonizó un emotivo momento al aferrarse al médico que lo recibió, conquistando a miles en redes sociales.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Bebé recién nacido sujetando la mano del médico
Bebé se hace viral en redes tras sujetar con fuerza al médico que lo recibió al nacer. (Foto: Freepik)

Las redes sociales se llenaron de ternura luego de que un médico obstetra publicara un video en el que un bebé recién nacido no deja de sujetarlo tras el parto.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video que muestra a un recién nacido aferrándose a un médico?

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 100 mil seguidores, el médico, conocido en redes como DrNewBorn, compartió un video en el que un recién nacido se aferra con fuerza a su estetoscopio, protagonizando un tierno momento que no tardó en llamar la atención.

Bebé recién nacido se hace viral por sujetar a médico que lo vio nacer
Bebé recién nacido se hace viral por sujetar a médico que lo recibió al nacer. (Foto: Freepik)

Con un característico sentido del humor, el especialista acompañó la publicación con una descripción en la que aseguró que se trataba de un "duelo" entre el bebé y él, preguntándoles a sus seguidores quién creían que terminaría ganando.

La escena enterneció a miles de internautas y, en cuestión de horas, el video comenzó a viralizarse, acumulando cientos de comentarios y reacciones de usuarios que no pudieron evitar emocionarse con el curioso momento.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron en redes al video del bebé recién nacido que sujeta con fuerza a un médico?

Como era de esperarse, los internautas a través de los comentarios destacaron la fuerza con la que el recién nacido se aferró al médico apenas llegó al mundo.

Varios usuarios aseguraron que el bebé sorprendió por la energía y los reflejos que demostró desde sus primeros minutos de vida.

Otros aprovecharon la escena para hacer divertidas bromas. Algunos comentaron que el pequeño "nació fuerte", mientras que otros dijeron que, por la manera en que sujetó al médico, seguramente seguirá sus pasos y en el futuro se convertirá en doctor.

Artículos relacionados

¿Por qué los bebés tienen fuerza en sus manos?

Según los expertos en medicina, la fuerza con la que muchos recién nacidos sujetan un dedo o cualquier objeto que se acerca a la palma de su mano corresponde a un reflejo natural conocido como prensión palmar.

Se trata de una respuesta automática que aparece desde el nacimiento y que hace que los bebés cierren sus dedos con bastante firmeza.

Los especialistas explican que este reflejo es una señal de que el sistema nervioso del bebé se está desarrollando con normalidad. Con el paso de los meses desaparece de forma gradual, dando paso a movimientos cada vez más voluntarios y a un mayor control de sus manos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Haaland reaccionó a los memes del Mundial 2026 Talento internacional

Haaland reapareció tras el Mundial 2026 y sorprendió con inesperada confesión, ¿qué dijo?

Erling Haaland sorprendió con sus declaraciones sobre todos los memes que generó su participación y de Noruega en el Mundial.

Jude Bellingham en el Mundial 2026 Talento internacional

¿Es Jude Bellingham? Influencer causa revuelo por su increíble parecido con el futbolista inglés

El parecido de un influencer con Jude Bellingham ha sorprendido a miles de usuarios en redes, quienes aseguran que parecen hermanos.

Murió el locutor barranquillero Andy Pérez Talento nacional

Luto en la radio colombiana: murió reconocido locutor y director de una famosa emisora

Un reconocido locutor y director de una famosa emisora falleció, dejando un profundo vacío en la radio colombiana. ¿De quién se trata?

Lo más superlike

Feid en los iHeartRadio Music Awards 2025 Feid

¿Ya olvidó a La Bichota? Feid es captado besándose con una chica en las playas de Marbella

Feid es tendencia luego de que se difundieran imágenes en las que aparece besándose con una joven en las playas de Marbella.

Alejandro Estrada y Juanda Caribe bailando juntos Alejandro Estrada

Alejandro Estrada y Juanda Caribe fueron captados bailando juntos: ¿hicieron las paces?

Trofeo de MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Estos han sido los primeros eliminados de todas las temporadas de MasterChef Celebrity Colombia

En México se han presentado más de 800 réplicas tras sismo de magnitud 7.4 Viral

Más de 860 réplicas mantienen en alerta a México tras sismo de magnitud 7.4; esto se sabe

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo