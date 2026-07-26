VIDEO | Recién nacido se hace viral al no soltar al médico que lo recibió al nacer

Las redes sociales se llenaron de ternura luego de que un médico obstetra publicara un video en el que un bebé recién nacido no deja de sujetarlo tras el parto.

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¿Cuál es el video que muestra a un recién nacido aferrándose a un médico?

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 100 mil seguidores, el médico, conocido en redes como DrNewBorn, compartió un video en el que un recién nacido se aferra con fuerza a su estetoscopio, protagonizando un tierno momento que no tardó en llamar la atención.

Bebé recién nacido se hace viral por sujetar a médico que lo recibió al nacer. (Foto: Freepik)

Con un característico sentido del humor, el especialista acompañó la publicación con una descripción en la que aseguró que se trataba de un "duelo" entre el bebé y él, preguntándoles a sus seguidores quién creían que terminaría ganando.

La escena enterneció a miles de internautas y, en cuestión de horas, el video comenzó a viralizarse, acumulando cientos de comentarios y reacciones de usuarios que no pudieron evitar emocionarse con el curioso momento.

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¿Cómo reaccionaron en redes al video del bebé recién nacido que sujeta con fuerza a un médico?

Como era de esperarse, los internautas a través de los comentarios destacaron la fuerza con la que el recién nacido se aferró al médico apenas llegó al mundo.

Varios usuarios aseguraron que el bebé sorprendió por la energía y los reflejos que demostró desde sus primeros minutos de vida.

Otros aprovecharon la escena para hacer divertidas bromas. Algunos comentaron que el pequeño "nació fuerte", mientras que otros dijeron que, por la manera en que sujetó al médico, seguramente seguirá sus pasos y en el futuro se convertirá en doctor.

¿Por qué los bebés tienen fuerza en sus manos?

Según los expertos en medicina, la fuerza con la que muchos recién nacidos sujetan un dedo o cualquier objeto que se acerca a la palma de su mano corresponde a un reflejo natural conocido como prensión palmar.

Se trata de una respuesta automática que aparece desde el nacimiento y que hace que los bebés cierren sus dedos con bastante firmeza.

Los especialistas explican que este reflejo es una señal de que el sistema nervioso del bebé se está desarrollando con normalidad. Con el paso de los meses desaparece de forma gradual, dando paso a movimientos cada vez más voluntarios y a un mayor control de sus manos.