¿Bebé de Juliana Calderón fue diagnosticado con un síndrome? La influenciadora habló al respecto
Juliana Calderón reveló que se hizo un examen para conocer si su bebé tenía algún síndrome: este fue el resultado.
Juliana Calderón compartió que durante su embarazo se sometió a un examen para conocer si su bebé presentaba algún síndrome. La creadora de contenido también dio a conocer el resultado de la prueba y explicó cómo recibió esa noticia.
¿Qué dijo Juliana Calderón sobre el estado de salud de su hijo?
Juliana Calderón abrió un espacio de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y respondió a una de las inquietudes más sensibles que ha recibido desde que anunció su embarazo.
La influenciadora explicó que hace poco se realizó un examen prenatal, el cual envió a Europa, con el propósito de conocer si su bebé presentaba alguna anomalía o síndrome. Esa misma prueba, además de confirmar que todo estaba bien, también le permitió saber el género del bebé.
“Yo mandé a Europa un examen que me hice para saber si el bebé venía con alguna anomalía, algún síndrome, y de una vez en ese examen se sabe si es niño o niña, entonces por eso sé”, confesó.
¿Juliana Calderón reveló qué hubiera pasado si su bebé tenía una condición especial?
A partir de esa revelación, uno de sus seguidores le preguntó qué habría hecho si el resultado hubiera confirmado que el bebé tenía algún síndrome. Ante esa situación hipotética, Juliana dejó claro que no existe una única respuesta, pues considera que cada diagnóstico es diferente.
La creadora de contenido explicó que hay síndromes que pueden ser tratados y permiten que la persona tenga una buena calidad de vida, por lo que, según sus palabras, cada caso debe analizarse de manera individual. Sin embargo, aseguró que la decisión sería mucho más compleja si se tratara de una condición muy grave que implicara un sufrimiento constante para el bebé.
En ese sentido, reconoció que no podría asegurar qué habría hecho frente a un escenario de ese tipo, ya que considera muy difícil traer al mundo a un hijo que tuviera que enfrentar una enfermedad o un síndrome de gran complejidad desde su nacimiento.
Además, Juliana enfatizó que una decisión de esa magnitud no dependería únicamente de ella. Explicó que también tendría en cuenta la opinión del padre del bebé, así como la de ambas familias, debido a que considera que es un asunto que debe abordarse con responsabilidad.
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“Es una decisión muy dura, no sabría, pero yo no podría tener un bebé sufrir en este mundo con un síndrome muy pesado. Tocaría tener en cuenta la decisión de su papá, de su familia, de mi familia, entonces creo que es un tema muy delicado"