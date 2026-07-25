¿Bebé de Juliana Calderón fue diagnosticado con un síndrome? La influenciadora habló al respecto

Juliana Calderón compartió que durante su embarazo se sometió a un examen para conocer si su bebé presentaba algún síndrome. La creadora de contenido también dio a conocer el resultado de la prueba y explicó cómo recibió esa noticia.

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¿Qué dijo Juliana Calderón sobre el estado de salud de su hijo?

Juliana Calderón abrió un espacio de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y respondió a una de las inquietudes más sensibles que ha recibido desde que anunció su embarazo.

Juliana Calderón habló sobre la revelación de género de su bebé / (Foto de Canal RCN y Freepik)

La influenciadora explicó que hace poco se realizó un examen prenatal, el cual envió a Europa, con el propósito de conocer si su bebé presentaba alguna anomalía o síndrome. Esa misma prueba, además de confirmar que todo estaba bien, también le permitió saber el género del bebé.

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“Yo mandé a Europa un examen que me hice para saber si el bebé venía con alguna anomalía, algún síndrome, y de una vez en ese examen se sabe si es niño o niña, entonces por eso sé”, confesó.

¿Juliana Calderón reveló qué hubiera pasado si su bebé tenía una condición especial?

A partir de esa revelación, uno de sus seguidores le preguntó qué habría hecho si el resultado hubiera confirmado que el bebé tenía algún síndrome. Ante esa situación hipotética, Juliana dejó claro que no existe una única respuesta, pues considera que cada diagnóstico es diferente.

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La creadora de contenido explicó que hay síndromes que pueden ser tratados y permiten que la persona tenga una buena calidad de vida, por lo que, según sus palabras, cada caso debe analizarse de manera individual. Sin embargo, aseguró que la decisión sería mucho más compleja si se tratara de una condición muy grave que implicara un sufrimiento constante para el bebé.

En ese sentido, reconoció que no podría asegurar qué habría hecho frente a un escenario de ese tipo, ya que considera muy difícil traer al mundo a un hijo que tuviera que enfrentar una enfermedad o un síndrome de gran complejidad desde su nacimiento.

Juliana Calderón ha revelado detalles sobre su embarazo / (Foto de Canal RCN y Freepik)

Además, Juliana enfatizó que una decisión de esa magnitud no dependería únicamente de ella. Explicó que también tendría en cuenta la opinión del padre del bebé, así como la de ambas familias, debido a que considera que es un asunto que debe abordarse con responsabilidad.