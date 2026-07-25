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Paola Jara reveló la curiosa razón por la que cambió su nombre; ¿cuál era?

Paola Jara reveló detalles de su historia personal y explicó cómo surgió el nombre artístico que la identifica en la música.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Paola Jara reveló la curiosa razón por la que cambió su nombre
Paola Jara reveló la historia de cómo eligió un nuevo nombre / (Foto de AFP)

Paola Jara sorprendió a sus seguidores al contar un detalle poco conocido sobre su identidad artística. La intérprete llamó la atención al explicar que su nombre de nacimiento tiene una pequeña diferencia con el que todos conocen.

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¿Cuál es el verdadero nombre de Paola Jara?

Durante una entrevista con Vix Música, Paola Jara explicó que su nombre real es Paula Andrea Zapata Jaramillo, pero desde niña su papá empezó a imaginar cómo podría llamarse si algún día llegaba a incursionar en la música.

La artista recordó que cuando tenía aproximadamente 12 años estaba en la casa de su abuela, jugando y viendo televisión, cuando su papá le hizo una pregunta que con el tiempo marcaría una parte importante de su trayectoria.

¿Cuál es el verdadero nombre de Paola Jara?
Paola Jara llama la atención al revelar su verdadero nombre / (Foto de Canal RCN)

Según relató, él le preguntó cómo le sonaba el nombre “Paola Jara”, una propuesta que en ese momento ella no entendía completamente porque todavía era una niña.

Su padre le explicó que los artistas en ocasiones utilizan nombres diferentes para sus carreras y que ese nombre tenía una sonoridad especial.

Aunque al principio la cantante no comprendía la idea, con el paso del tiempo aceptó la sugerencia y decidió adoptar ese nombre para su camino musical.

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¿Cómo nació el nombre artístico de Paola Jara?

Paola Jara contó que la elección del apellido también tuvo una historia detrás. Su papá analizó las opciones familiares y consideró que Jara sería una alternativa que funcionaría mejor para un nombre artístico.

La cantante explicó que su padre le mencionó que el apellido Zapata no le parecía la mejor opción para una carrera en la música y que, en cambio, tomó como referencia el apellido de su mamá, Jaramillo, para crear una versión más corta.

¿Cómo nació el nombre artístico de Paola Jara?
Paola Jara revela detalles de su nombre artístico / (Foto de Canal RCN)

De esta manera nació “Jara”, un apellido que junto a Paola terminó convirtiéndose en la identidad con la que la artista empezó a ser reconocida dentro del género popular colombiano.

La intérprete recordó este episodio como una anécdota familiar que surgió mucho antes de que imaginara el alcance que tendría su carrera.

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¿Qué contó Paola Jara sobre su camino en la música?

Durante la entrevista, Paola no solo habló sobre el origen de su nombre artístico, sino también sobre esos primeros momentos en los que su familia veía posibilidades en su futuro como cantante.

Actualmente, Jara es reconocida por su trayectoria en la música popular y por la conexión que ha construido con sus seguidores a través de sus interpretaciones.

Sin embargo, pocos conocían la historia detrás de la elección de su nombre artístico, un detalle que decidió compartir en esta entrevista.

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