Westcol sorprendió con drástico cambio de look, así luce ahora

El streamer Westcol sorprendió a sus millones de fanáticos en redes sociales con un nuevo cambio de look en medio de su reciente viaje a España.

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¿Westcol cambió de look en España?

El influenciador reveló a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, el cambio de imagen que decidió realizarse.

Por medio de sus historias en la red social señaló que quería un cambio en su estilo, por lo que, no dudó en realizarlo.

Publicó una instantánea modo selfie en la que se dejó ver con su pelo decolorándolo.

"Hoy me levanté con ganas de hacerme algo diferente", escribió.

Poco después enseñó el resultado, dejando ver un nuevo corte de pelo y además con algunos rayos rubios.

Al ritmo de la canción "5 Estrellas" de los artistas Myke Towers, Westcol y Ovy On The Drums presumió su nueva imagen.



Cabe destacar que, el creador de contenido se encuentra en España hace algunos días acompañando por su novia Luisa Castro y varios de sus amigos disfrutando de este país y desconectándose un poco de su rutina en Colombia.

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¿Cómo reaccionaron los internautas tras el nuevo look de Westcol?

Luego de su revelación, logró miles de corazones y comentarios de varios de sus internautas, donde muchos elogiaron su nueva imagen y destacaron lo bien que se ve, mientras que otros no tardaron en criticarlo y juzgar el hecho de haberse decolorado el pelo.

Otros le aconsejaron arriesgarse un poco más, señalando que esperan ver un cambio de look más radical.

Por ahora, Westcol sigue disfrutando de su viaje a España, enseñando algunas cosas de lo que ha sido su paseo a dicho país; además de seguir entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales.

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Por su parte, sus fieles admiradores siguen a la expectativa de los proyectos en los que viene trabajando, entre ellos la última edición de "Stream Fighters", según confirmó, pero de la que todavía no ha revelado muchas información.

De igual manera, sus seguidores siguen atentos de cómo sigue su relación con la influenciadora Luisa Castro, la cual ha ido expuesto un poco más.