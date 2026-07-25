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¿Será papá? Neider García se pronunció sobre los rumores de embarazo de Karen Sevillano

Neider García aclaró si está esperando un hijo con Karen Sevillano luego de que sus seguidores notaran cambios en su comportamiento.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Neider García habló del supuesto embarazo de Karen Sevillano.
Neider García habló del supuesto embarazo de Karen Sevillano. (Foto: Canal RCN)

Neider García reaccionó al supuesto embarazo de Karen Sevillano. En las redes sociales se empezó a especular que la exparticipante y ganadora de La casa de los famosos Colombia estaba en embarazo debido a que se encontraba bastante desconectada de sus plataformas digitales.

Neider García desmintió los rumores de embarazo de Karen Sevillano.
Neider García desmintió los rumores de embarazo de Karen Sevillano. (Foto: Canal RCN)

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Karen ya había aclarado que, aunque los embarazos están de moda, no era su caso, incluso bromeó diciendo que ya tenía ocho meses pero que no se le notaban.

¿Cómo reaccionó Neider García a los rumores de embarazo de Karen Sevillano?

Neider, por su parte, subió un video burlándose de la situación y preguntándole a Sevillano de quién era el hijo que supuestamente iba a tener, ya que él es estéril.

Karen respondió con humor que se trataba de un milagro, generando risas entre sus seguidores y disipando por completo las especulaciones.

Además, la presentadora y creadora de contenido compartió una historia en la que pedía ocho millones a un familiar para poder asistir a los controles del embarazo, mostrando que se estaba tomando con humor la situación.

Neider García se tomó con humor los rumores de embarazo de Karen Sevillano.
Neider García se tomó con humor los rumores de embarazo de Karen Sevillano. (Foto: Canal RCN)

¿Karen Sevillano participará en la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia?

Karen también hizo parte de las otras dos ediciones de La casa de los famosos Colombia, pero desde el After que condujo junto a Vicky Berrio, en donde entrevistaban a los eliminados, a invitados y analizaban todo lo ocurrido en la casa más famosa del país.

Sin embargo, en la tercera temporada el programa se terminó y Karen no ha vuelto a participar en ningún formato televisivo.

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Por estos días, la influenciadora se encuentra en su tierra natal, Cali, rodeada de su familia, lo que explicaría su prolongada ausencia en las plataformas digitales.

Este regreso a su ciudad le ha permitido desconectarse del ritmo constante de las redes y enfocarse en compartir momentos más personales.

La cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia será el próximo año y los seguidores de la influenciadora y del programa están a la espera de ver si la caleña participará de alguna forma, como ya ha ocurrido en otras ediciones. Karen Sevillano ha sido una de las figuras más recordadas del reality.

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