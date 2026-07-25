Claudia Bahamón habló de los imprevistos que ha vivido en MasterChef Celebrity; mostró las pruebas

Lo que ocurre frente a las cámaras no siempre refleja todo lo que viven los participantes y la presentadora durante las grabaciones. Esta vez, Claudia Bahamón decidió compartir algunos de los momentos inesperados que ha enfrentado en la cocina de MasterChef Celebrity.

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¿Qué le pasó a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity?

Claudia Bahamón volvió a ser tema de conversación luego de compartir una publicación en la que mostró momentos inesperados que ha vivido durante las grabaciones de MasterChef Celebrity. La presentadora recordó el accidente que protagonizó junto a Emiro.

En medio de la emoción, Emiro levantó los brazos para abrazar a Iván Marín sin percatarse de que Claudia estaba muy cerca, por lo que terminó impactando accidentalmente su rostro.

Aunque el participante no se dio cuenta de lo sucedido en ese momento, más adelante se acercó a ofrecerle disculpas cuando conoció lo ocurrido.

Así reaccionó Claudia Bahamón al impacto accidental que recibió de Emiro en MasterChef Celebrity. (Fotos: Canal RCN)

Como parte de su publicación, Claudia compartió varias fotografías de ese instante. En ellas aparece con los ojos aguados y sosteniendo una bolsa de hielo sobre su labio para aliviar la molestia ocasionada por el accidente. Además, incluyó el video del momento exacto en el que ocurrió la situació.

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¿Qué dijo Claudia Bahamón sobre los imprevistos que ha vivido en MasterChef Celebrity?

Junto a las imágenes, Claudia Bahamón aprovechó para reflexionar sobre los momentos inesperados que ha enfrentado durante esta temporada del reality.

La presentadora aseguró que, antes de las grabaciones, pensaba que los principales riesgos del programa estaban relacionados con la cocina. Sin embargo, los accidentes que ha vivido cambiaron esa percepción.

"Yo pensaba que el mayor riesgo de MasterChef eran los cuchillos, el fuego y las ollas calientes. ¡Qué ingenua! En tres capítulos ya van dos impactos en la cara: uno cortesía del señor Iván Marín y otro de Emiro".

Claudia Bahamón se pronunció sobre los imprevistos que ha vivido en MasterChef Celebrity / (Foto de Canal RCN)

Con ese mensaje, Claudia recordó que ambas situaciones ocurrieron de manera accidental mientras acompañaba el desarrollo de la competencia y decidió tomarlas con humor.

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¿Qué otros accidentes recordó Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity?

Además del episodio con Emiro, Claudia Bahamón compartió otro video con Iván Marín. Allí se observa que el comediante mueve la cabeza hacia atrás sin notar que la presentadora se encontraba detrás, por lo que también termina impactándola de forma accidental.

La publicación concluye con una fotografía en la que aparece Nicolás de Zubiría con expresión de preocupación mientras, según explicó Claudia, solicitaban la presencia del equipo médico para revisarla.

Junto a esa imagen, la presentadora volvió a referirse a los imprevistos que ha vivido durante las grabaciones:

"Estas fotos son las pruebas de que, además de presentar, toca desarrollar habilidades para esquivar celebridades. La cara de Nico estresado llamando al paramédico. Trataré de llegar completa hasta la final".

Con esa publicación, Claudia Bahamón mostró cómo ha vivido estos momentos detrás de cámaras y dejó ver que decidió recordar los dos accidentes con un tono de humor.