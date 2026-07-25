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Aida Victoria Merlano confirmó su nueva relación: "me siento enamorada"

La influenciadora Aida Victoria Merlano confirmó su romance con el streamer Escro.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
aida victoria merlano tiene nuevo novio
Aida Merlano reveló nueva relación/Canal RCN

La influenciadora Aida Victoria Merlano confirmó a sus millones de fanáticos su sonada relación con el creador de contenido Escro.

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¿Aida Victoria Merlano tiene nuevo novio?

Desde hace algunas semanas se ha rumorado sobre una posible relación entre Aida Victoria Merlano y Escro luego de que en varias transmisiones en vivo evidenciaran una gran conexión entre ellos.

aida victoria merlano habla de escro

Además, los dos se dejaron ver con inesperados tatuajes del nombre de otro, aumentando las sospechas de un romance.

Recientemente, la barranquillera realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores, y allí les confirmó que sí está saliendo con el streamer.

"Me siento muy feliz, muy contenta, me siento muy enamorada. Ojalá yo dure con este hombre para toda mi vida porque me siento muy bien", expresó.

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¿Aida Victoria Merlano no ocultará su relación con Escro en redes sociales?

Luego de confirmarse su relación, miles de internautas reaccionaron al respecto, donde muchos mostraron la elogiaron y le desearon lo mejor tras darse una nueva oportunidad en el amor, mientras que otros no dudaron en criticarla y cuestionarla sobre sus declaraciones anteriores en las que aseguraba que no iba a volver a hacer pública su siguiente relación.

aida victoria merlano sobre su nueva relacion con escro

Debido a los comentarios al respecto, Aida Victoria Merlano se pronunció y explicó por qué no esconderá su romance con Escro.

"Para que algo se mantenga 100% tú tienes que esconderte y yo digo por qué me tengo que esconder. Yo he trabajando tanto en tantas cosas a nivel interno y externo que dije que no. Dije si lo muestro también le quito el m*rbo a la gente y estamos fluyendo", agregó.

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También indicó que no le interesa si algunos están o no de acuerdo con su relación, pues lo que le importa es que ella se siente bien a su lado.

Asimismo, le respondió a quienes han comentado que no creen que dicho noviazgo funcione, puntualizando que si llegan a terminar no es algo que le afecte, pues su objetivo es solo ser feliz y disfrutarse lo que está viviendo.

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