Luis Díaz, quien actualmente juega para el Bayern Múnich, se convirtió en tendencia tras escucharse rumores sobre ser el fichaje soñado de un poderoso equipo en Europa. Aunque el jugador tiene su contrato con el equipo alemán hasta el 2029, su nombre comenzó a sonar, y podría ser parte de un gran club.

Luis Díaz podría ser reclutado por importante club en Arabia Saudita (Foto por AFP).

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Así reaccionó Luisa Fernanda W tras comentario de fan sobre Pipe Bueno y Jessica Cediel, ¿qué dijo?

¿Cuál es poderoso club que tiene en la mira a Luis Díaz?

De acuerdo con información revelada por el periodista italiano Gianluigi Longari, un equipo del fútbol saudí estaría interesado en seleccionar a Luis Díaz para ser parte del equipo. Se trata del club Al-Hilal, que estaría preparando los fichajes, y estarían haciendo una lista de posibles jugadores para fortalecer el desempeño del equipo.

Según el periodista, el equipo necesita potenciar el sector defensivo tras la llegada del jugador neerlandés Crysencio Summerville, extremo izquierdo, quien haría una dupla perfecta con el colombiano.

"Al-Hilal, tras el fichaje de Summerville, busca otro gran golpe para el ataque. El sueño es Luis Díaz del Bayern Múnich", escribió Longari en su cuenta de X.

Artículos relacionados Karol G ¿Karol G regaló una luna de miel en pleno concierto? Así fue el momento

Luis Díaz tiene su contrato con el Bayern Múnich hasta el 2029 (Foto por AFP).

¿El equipo actual de Luis Díaz lo dejaría ir fácilmente?

De acuerdo con expertos, una negociación entre el Bayern Múnich y el equipo de Arabia Saudita podría ser compleja. Pues Lucho firmó el contrato con el equipo alemán, a penas el verano pasado, y el club pagó 70 millones de euros para ficharlo, cuando venía del club inglés, el Liverpool.

Además, el guajiro tiene el contrato vigente hasta el 2029, y por tal razón cualquier equipo interesado en él tendría que presentar una oferta muy importante para lograr un acuerdo equitativo tanto para los equipos como para el jugador. Hasta el momento, no ha ocurrido un ofrecimiento oficial.

¿Qué está haciendo Luis Díaz actualmente?

Tras la derrota de la Selección Colombia en el Mundial 2026, Luis Díaz regresó a Colombia para viajar a Medellín con su amigo Juan Fernando Quintero.

No obstante, días después viajó a la ciudad de Barranquilla para celebrar el bautizo de su hijo menor, Fernando. Además, sorprendió a los internautas cuando su esposa, Gera Poncé, publicó fotos de la ceremonia, y se observó la presencia de Daniel Muñoz, quien se convirtió en el padrino del niño. También se le ha visto en otros eventos familiares.

Se espera que el próximo mes regrese a Múnich para retomar sus entrenamientos con el equipo.