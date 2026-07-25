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Claudia Bahamón le hizo reclamo a Emiro por el accidente en MasterChef Celebrity; esto dijo

Emiro volvió a disculparse con Claudia Bahamón luego de que la presentadora recordara el accidente en MasterChef Celebrity.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Claudia Bahamón le hizo reclamo a Emiro por el accidente
Claudia Bahamón le hizo reclamo a Emiro por el accidente / (Foto de Canal RCN)

Después de compartir los imprevistos que ha vivido durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón volvió a referirse al accidente con Emiro. Esta vez, lo hizo a través de un intercambio que compartió en sus redes sociales.

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¿Qué le dijo Claudia Bahamón a Emiro tras el accidente en MasterChef Celebrity?

A través de sus historias de Instagram, Claudia Bahamón publicó un video en el que aparece junto a Emiro recordando el accidente que ocurrió durante una de las recientes grabaciones del programa.

En el clip, la presentadora decidió hacerle un reclamo en tono de humor y le preguntó directamente por qué le había hecho eso. El creador de contenido respondió de inmediato que nunca fue su intención.

Para insistir en su reclamo, Claudia mostró la marca que aún tenía en el labio y comentó entre risas:

"O sea, aquí tengo base, después más base y después el colorete".

El accidente con Emiro que dejó lesionada a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity
Claudia Bahamón terminó con el labio lesionado tras un accidente con Emiro en MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)

Con esa frase dejó ver que todavía se notaba la zona donde recibió el impacto durante la celebración de Emiro.

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¿Qué respondió Emiro al reclamo de Claudia Bahamón?

Después de que Claudia Bahamón le volviera a preguntar por qué había ocurrido el accidente, Emiro insistió en que nunca tuvo la intención de lastimarla y le pidió disculpas nuevamente.

El creador de contenido explicó que todo sucedió por la emoción que sintió al enterarse de que Iván Marín le había retirado el delantal negro, por lo que reaccionó sin darse cuenta de que la presentadora estaba cerca.

Emiro se pronunció sobre el accidente con Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity
Emiro reaccionó tras impactar a Claudia Bahamón / (Fotos de Canal RCN)

En medio de la conversación, también hizo varias bromas sobre lo ocurrido. Incluso, le dijo a Claudia que, si quería, podía devolverle el gesto, y comentó entre risas que no cualquiera podía decir que había recibido "un p*ñ0" de la presentadora.

Finalmente, volvió a disculparse y, con humor, aseguró que era "lo peor" que le había pasado a Claudia dentro del programa, comentario que provocó las risas de ambos.

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¿Cómo terminó la conversación entre Claudia Bahamón y Emiro?

Después de escuchar las disculpas de Emiro, Claudia Bahamón decidió dar por terminado el tema con una respuesta afectuosa. Entre risas, la presentadora le aseguró que lo perdonaba y aprovechó para decirle que le tenía un gran cariño.

Aunque el accidente llamó la atención durante la emisión de MasterChef Celebrity, la conversación dejó ver que tanto la presentadora como el creador de contenido tomaron el momento con humor una vez quedó claro que todo ocurrió de manera accidental.

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