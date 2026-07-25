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Karol G recibe críticas tras detalles que relacionan con Feid al comenzar su tour

La artista Karol G ha recibido una lluvia de críticas luego de iniciar su Tropitour en Estados Unidos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karol g comienza tropitour
Recuerdan a Feid tras gira de Karol G/AFP: Dia Dipasupil

La cantante Karol G dio comienzo a su gira "Viajando por el Mundo Tropitour" en Chicago, Estados Unidos, donde reunió a miles de fanáticos que cantaron y bailaron sus canciones.

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¿Cómo fue el inicio de la gira Tropitour de Karol G?

La bichota sorprendió a sus fanáticos al recrear nuevamente el escenario y puesta en escena que realizó en el Festival Coachella.

En el escenario principal se observó un estilo cavernícola y contó con otro escenario en medio del Estadio, donde realizó todas unas coreografías en agua.

karol g omitio a feid en tropicoqueta

La artista interpretó más de 30 canciones, entre ellas de su nuevo álbum "Tropicoqueta" y de álbumes anteriores.

Asimismo, en medio de su show, su mejor amigo, el influenciador Daiky Gamboa, realizó una pequeña presentación como Dj con algunas de las canciones de la paisa, entre ellas "Amiga Mía", de la cual muchos quedaron decepcionados, pues querían escucharla en vivo.

Si bien, la cantante recibió miles de elogios y felicitaciones por su primer concierto, donde muchos destacaron la escenografía, la puesta en escena, sus outfits, sus coreografías, su contacto con los fanáticos, otros no dudaron en criticarla.

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¿Por qué recordaron a Feid en el Tropitour de Karol G?

Muchos internautas dejaron sus respectivas opiniones sobre el concierto, tanto asistentes como seguidores que vieron videos de lo que fue su presentación.

recuerdan a feid tras tour de karol g

Algunos detallaron que no ven a la cantante con el mismo aura de lo que fue su gira "Mañana Será Bonito", señalando que la ven triste, dejando teorías acerca de su ruptura con el cantante Feid.

Otros se mostraron un poco molestos por la ausencia de dos canciones de "Tropicoqueta" en la setlist como lo fueron "Verano Rosa", que realizó junto a Feid y "No puedo vivir sin él", que le dedicó en su momento al reguetonero.

Varios fanáticos detallaron que estaban esperando dichas canciones, pero otros indicaron que quizás las omitió del show debido a su situación sentimental actual.

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Por su parte, la cantante Karol G dejó una sorpresa al final del concierto al estrenar su canción "Matadora", con la cual está sumando miles de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

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