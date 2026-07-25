Emiro Navarro rompió el silencio sobre su cruce con Pautips en MasterChef Celebrity

El influenciador Emiro Navarro habló por primera vez sobre el altercado que protagonizó con la influenciadora Pautips en MasterChef Celebrity.

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¿Qué pasó entre Emiro Navarro y Pautips en MasterChef Celebrity?

En el más avance del próximo capítulo de MasterChef Celebrity se reveló un cruce que tuvieron los creadores de contenido Emiro Navarro y Pautips.

En la grabación se ve cuando el exparticipante de La casa de los famosos Colombia está en el balcón alentando a uno de sus compañeros que está abajo con delantal negro y en riesgo de salir de la competencia y en ese momento la influenciadora Pautips, que está a su lado le pide que haga silencio de una manera muy particular, la cual generó diversas opiniones en redes sociales.

"Cállate", le dijo Pautips, a lo que él respondió "Ya empezó el reality, yo no voy a callarme".

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¿Qué dijo Emiro Navarro tras el cruce con Pautips en MasterChef Celebrity?

El barranquillero realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, y allí conversó con ellos sobre lo que ha sido su participación en la competencia de cocina del Canal RCN.

En medio de su live lo interrogaron sobre el altercado que tuvo con Pautips, a lo que este señaló que no entiende por qué miles de fanáticos están tan ofuscados si en realidad es un tema que ellos ya superaron y actualmente son grandes amigos.

"Pautips y yo que nos amamos y la gente dándose rejo que este gritó, que lo otro, y nos amamos. La pobre Pautips hoy me escribió 'discúlpame', después de cuatro meses, eso ya pasó", reveló.

Tras su declaración, varios internautas elogiaron su corazón y destacaron que les alegraba bastante que no hubiera roce entre ellos, y, por el contrario tuvieran una buena relación.

Otros destacaron que ya están entendiendo por qué dicen que Pautips será la villana de esta temporada, aunque otros la han defendido y señalado que no será así.

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Por ahora, puedes ver cómo evoluciona la relación entre ellos y cómo seguirá siendo su desempeño en la cocina de MasterChef Celebrity de lunes a viernes a las 9 p.m. por el Canal RCN.