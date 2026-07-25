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Ella es la bella esposa de Robert Farah, participante de MasterChef Celebrity

Ella fue la mujer que enamoró al extenista Robert Farah, quien está cautivando en MasterChef Celebrity.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
robert farah en mastercher celebrity
Ella es la esposa de Robert Farah/Canal RCN

El extenista Robert Farah, que fue número 1 en dobles, ganador de Wimbledon y el US Open, ha acaparado miles de miradas por su participación en MasterChef Celebrity.

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¿Quién es la esposa de Robert Farah, participante de MasterChef Celebrity?

Debido a que muchos han quedado cautivados con su belleza y con su talento para la cocina, varios fanáticos se han cuestionado sobre la vida personal del deportista.

pareja de robert farah

Farah se encuentra casado con la exgolfista española Belén Mozo, con quien se conoció en la University of Southern California (USC), en Estados Unidos.

Según reveló en diversas entrevistas, él estudiaba Economía y alterno jugaba al tenis, mientras que ella estudiaba Relaciones Internacionales y al tiempo se destacaba por jugar golf.

En medio de sus estudios Farah trató de conquistarla, pero no tuvo éxito, pues ella no quería comprometerse con nadie y enfocarse en sus asuntos.

Poco después, él volvió a su vida y logró enamorarla, teniendo un noviazgo de más de 11 años con algunos momentos a distancia, debido a que él se enfocó en su carrera profesional de tenista y ella a su carrera profesional como golfista.

Para diciembre del año 2020 contrajeron matrimonio en una ceremonia privada debido a la pandemia del COVID-19 que se vivió en ese momento.

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¿Cuántos hijos tiene Robert Farah, participante de MasterChef Celebrity?

De dicho matrimonio surgieron dos pequeños. Enzo que nació en enero del 2023 y Cala, a quien le dieron la bienvenida en enero del 2025.

robert farah y sus dos hijos

El extenista suele compartir fotografías y videos de su estilo de vida junto con su familia, derritiendo de ternura y amor a sus fanáticos por la gran familia que ha logrado conformar.

En sus publicaciones, logra miles de corazones y comentarios donde no paran de elogiarlo por su matrimonio y su labor como padre.

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Por ahora, Farah no solo sigue cautivando en sus redes sociales, sino también en MasterChef Celebrity, programa que puedes ver todas las noches de lunes a viernes a las 9 p.m. por el Canal RCN, donde hay más de 20 participantes demostrando su talento para la cocina.

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