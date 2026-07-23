Así respondió Jessica Cediel a quien le dijo que se dejó quitar a Pipe Bueno de Luisa Fernanda W

La presentadora Jessica Cediel reaccionó a un fuerte comentario que le llegó a sus mensajes directos donde la compararon con la influenciadora Luisa Fernanda W tras recordarle la relación que tuvo con el cantante Pipe Bueno.

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¿Qué le dijeron a de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W a Jessica Cediel?

La modelo dio a conocer el mensaje que le envió una seguidora donde le menciona a su expareja el cantante Pipe Bueno y la prometida del artista, la influenciadora Luisa Fernanda W, donde le asegura que se lo dejó quitar.

"Dejaste que te r*baran a Pipe por b*ba. Luisa fue astuta de darle dos hijos y tú estás mil veces mejor que ella", le escribieron.

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¿Cómo reaccionó Jessica Cediel tras comentario comparándola con Luisa Fernanda W por su relación Pipe Bueno?

Tras el comentario, Jessica Cediel señaló que todo el tiempo suele recibir mensajes de ese tipo, por lo que, optó por reaccionar al respecto destacando que considera que las personas tienen que aprender a respetar independientemente de que sean figuras públicas.

"Para mí está totalmente fuera de lugar. Siento que no hay comparación alguna y ni siquiera hay que citarlo. Para mí la relación que tienen Pipe Bueno y Luisa W me parece increíble, es un matrimonio hermoso. Son comentarios pasivos agresiv*s que no tienen justificación", expresó.

Aprovechó para narrar cuando tuvo un pretendiente que se llamaba como el artista, Andrés Felipe, y también se lo recordaba haciéndole comentarios como "Tú estuviste con Pipe Bueno, pero yo soy Pipe malo".

"Todo es tan perfecto que hasta estuve en la casa de Pipe y de Luisa en Medellín, la conocí, me parece hermosa, buena onda, trabajadora y obviamente de Pipe solo tengo agradecimiento como les he dicho porque me acompañó en un momento muy difícil de mi vida", agregó.

Concluyó destacando que todos están bien y tranquilos en sus respectivas vidas y pidió a los seguidores que siguen mencionándole al cantante que lo superen y pasen la página.

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Por ahora, la presentadora continúa soltera y a la espera de alguien que la enamore, según destacó.