Cucurella tuvo emotivo gesto con hincha tras polémica con Messi en la final del Mundial 2026

Tras la polémica que protagonizó con Lionel Messi durante la final del Mundial de fútbol 2026, Marc Cucurella volvió a ser noticia por un gesto que conmovió a los aficionados. El futbolista español sorprendió al protagonizar un emotivo momento junto a un hincha en silla de ruedas, que rápidamente captó la atención en redes sociales.

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¿Cuál fue el emotivo gesto que Marc Cucurella tuvo con un hincha tras la polémica con Messi en el Mundial 2026?

Luego de la final del Mundial de Fútbol 2026 entre Argentina y España, en la que este último se quedó con el título, y de la tensión que se vivió durante el encuentro entre Lionel Messi y Marc Cucurella, donde el argentino pidió la expulsión del español por taparse la boca al dirigirse hacia él, el jugador volvió a ser noticia, pero esta vez por el emotivo gesto que tuvo con un hincha tras regresar a su país.

Messi le informó al árbitro sobre la accion de Cucurella (Foto Patricia de melo moreira / AFP)

En medio de la celebración por haberle llevado la segunda estrella mundial a su país, Marc decidió compartir un momento con los hinchas que se encontraban cerca de él mientras paseaba la Copa del Mundo. Allí se topó con un joven que se encontraba en silla de ruedas, por lo que decidió acercarse para que pudiera ver el trofeo de cerca y permitirle darle un beso a la estatuilla mientras ambos se tomaban una foto.

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El video del momento se difundió poco después de la celebración y no pasó desapercibido entre los seguidores del futbolista.

¿Qué pasó entre Marc Cucurella y Lionel Messi en la final del Mundial 2026?

Durante el partido decisivo del Mundial 2026 entre Argentina y España, Messi y Cucurella protagonizaron una inesperada escena en la que el jugador español se acercó al argentino para decirle unas palabras. Sin embargo, el hecho de haber tapado su boca en ese momento generó molestia en Messi, quien pidió tarjeta roja por este acto.

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Pues vale la pena destacar que para esta temporada mundialista había entrado en vigor la llamada Ley Prestianni, una norma creada tras la controversia de Gianluca Prestianni la Champions League. Sin embargo, el futbolista español no fue sancionado y continuó jugando la final.