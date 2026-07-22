Mike Bahía reveló la razón por la que su relación con Greeicy llegó a su fin: “la dejé por…”

El nuevo video de Mike Bahía y Greeicy Rendón no tardó en reavivar las dudas sobre los rumores de una supuesta separación. Entre las reacciones, una seguidora recordó las versiones que involucraban a Tini Stoessel y recibió una respuesta del cantante que rápidamente llamó la atención.

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¿Mike Bahía y Greeicy Rendón terminaron su relación por Tini Stoessel?

Semanas atrás la joven artista Greeicy sorprendió a sus cientos de fanáticos al revelar en medio de una entrevista que su relación con Mike Bahía había llegado a su fin. Rendón confesó entre lágrimas que había un tercero involucrado en la decisión, siendo esta la argentina Tini Stoessel.

Greeicy Rendón reveló que se enamoró de Tini, la cantante argentina. (Foto:

“La gente idealiza un montón las relaciones”, expresó la artista en aquella ocasión, mientras contaba la situación que estaba viviendo.

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La revelación no solo impactó a los internautas, sino también a la persona que la estaba entrevistando, quien al ver su llanto no pudo evitar sentirse impactado y confundido. La situación fue tan viral que internautas comenzaron a revisar las redes sociales de Mike Bahía en busca de su pronunciamiento al respecto, encontrándose con un completo silencio.

Aunque al poco tiempo se dio a conocer que todo se trataba de una broma por parte de la cantante y no de un hecho real, internautas continúan confundidos con la supuesta ruptura, pues así se vio reflejado en la reciente publicación del cantante quien decidió mencionar la que sería la verdadera razón de esta situación.

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¿Mike Bahía reveló la verdadera razón por la que su relación con Greeicy atravesó por una supuesta ruptura?

Hace pocas horas Mike compartió un divertido video junto a Greeicy en el que parodiaban el famoso caso del hombre que se mostró indignado porque la mujer con la que tenía su primera cita ordenó una hamburguesa triple sin haber oficializado su relación, desatando todo tipo de reacciones, en su mayoría de confusión, pues varios internautas le comenzaron a preguntar el por qué estaba con la cantante si habían terminado por Tini Stoessel.

Ante esto, Mike Bahí reveló que Tini nunca fue el motivo de su supuesta separación, sino porque la artista colombiana había ordenado una hamburguesa triple, bromeando al respecto.