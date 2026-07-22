Rosalía respondió tras fuerte funa por mensaje contra Argentina, ¿fue un error?

La cantante Rosalía ha causado gran polémica en redes sociales, en especial entre sus fanáticos argentinos luego de repostear una publicación sobre la derrota de Argentina en el Mundial contra la Selección de España.

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¿Por qué Rosalía está siendo funada en Argentina?

La artista reposteó un video de la modelo y actriz Mia Khalifa, en la que esta usó su canción "La Perla", y agregó un mensaje celebrando la derrota de la albiceleste en la final de la Copa del Mundo.

"Como suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas", escribió sobre su video.

Miles de fanáticos rápidamente comenzaron a criticar a la española detallando que no entendían cómo podía irse en contra de los argentinos cuando le han brindado tanto cariño en su carrera musical.

Varios medios de comunicación locales se han pronunciado lanzando fuertes mensajes en su contra.

La situación se volvió tan controversial que varios seguidores que planeaban verla en los próximos días en los conciertos que tiene planeado sen Argentina están revendiendo las entradas o pidiendo la devolución del dinero.

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¿Qué dijo Rosalía tras críticas por su publicación?

La cantante eliminó su reposteo y se pronunció a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 28 millones de seguidores, donde resaltó que fue un error que cometió al no leer lo que estaba compartiendo.

"Le dí compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía. Mala mía, perdón", escribió y agregó emojis llorando.

Asimismo, añadió un corazón enorme en el que indicó que no tiene nada en contra de Argentina.

"Solo tengo amor por Argentina", agregó.

Tras su declaración varios internautas han reaccionado, algunos defendiéndola, otros recordándole la importancia de fijarse en lo que publican en redes sociales y otros juzgándola por lo que ocurrió.

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Por ahora, la artista sigue sin lanzar más mensajes del tema y preparándose para sus siguientes conciertos de su gira "LUX Tour", con la que ha tenido gran acogida entre el público.

Recientemente, estuvo en el Movistar Arena en Colombia, donde se mostró muy feliz por la energía de los asistentes.