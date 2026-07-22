El nombre de Emmanuel Restrepo se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales en las últimas horas, no solo por ser un reconocido actor colombiano, sino también, por ser uno de los participantes de la actual temporada de MasterChef Celebrity.

Por ello, Emmanuel Restrepo ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por una publicación que compartió en sus redes sociales, acerca de cómo fue su participación en la cocina más famosa del país.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Emmanuel Restrepo en sus redes sociales?

Así fue el primer capítulo de MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Emmanuel Restrepo compartió una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 457 mil seguidores, en la que reveló cómo se sintió al ser parte de los participantes de MasterChef Celebrity, pues, expresó las siguientes palabras:

“¡Que empiece el viaje contra corriente! Primer capítulo de MasterChef Celebrity, dizque actuando de chef”, agregó Emmanuel Restrepo en la descripción de la publicación.

En las fotografías se evidencia que tuvo la oportunidad de presentarle al jurado conformado por: Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría quienes tuvieron la oportunidad de expresarle varios comentarios acerca de las mejorías que debe tener con respecto a la preparación de sus próximos platillos.

Así también, reconocidas figuras que hacen parte del entretenimiento colombiano como Sebastián Villalobos, Carla Giraldo y Francisca Estévez, reaccionaron a la reciente publicación que compartió el actor colombiano, pues, le dijeron las siguientes palabras:

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“¿O sea, pero sí supiste cuál era la salsa o no?”, “te amo tanto”, “Eres divino”, agregaron varias celebridades en la descripción de la publicación.

¿Cuál fue el personaje viral de Emmanuel Restrepo cuando participó en la producción de ‘Rigo’?

Recordemos que hace varios años, Emmanuel Restrepo generó una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por su recordado personaje de Carmelo Rendón, en la producción de ‘Rigo’.

Este fue el personaje que interpretó Emmanuel Restrepo en Rigo. | Foto: Canal RCN

Desde luego, este personaje generó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas por la gran habilidad en el campo artístico por el destacado personaje que interpretó Emmanuel al adquirir gran visibilidad con ‘Carmelo Rendón’.