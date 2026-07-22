4 celebridades aceptaron el reto de estar en la cocina de MasterChef Celebrity 2026, entre ellas actores, actrices, presentadores, influenciadores, humoristas y deportistas, quienes mostrarán su talento para la cocina y su personalidad sin filtros.

Artículos relacionados Lionel Messi Se hace viral lo que le dijo Cucurella a Messi cuando se tapó la boca en la final del Mundial 2026

La recordada presentadora de Muy Buenos Días, Milena López, está en MasterChef Celebrity

El primer capítulo de MasterChef Celebrity empezó por todo lo alto en la pantalla y redes sociales del Canal RCN en donde fue tendencia. En este episodio los televidentes pudieron conocer a las 24 celebridades.

Dentro de estas celebridades está la presentadora Milena López, recordada por su paso por el matutino Muy Buenos Días de Jota Mario Valencia y también por su paso por Estilo RCN del noticiero.

Milena aceptó el reto de estar en MasterChef Celebrity y tras su aparición en pantalla en redes sociales muchos empezaron a hablar de un curioso momento que vivió la presentadora en Muy Buenos Días cuando le falló el equilibrio y se cayó en plena transmisión en vivo.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Luisa Vergara dedicó su primer pin de inmunidad en MasterChef a su padre: "En el cielo"

¿Cuál es el video de la caída de Milena López en Muy Buenos Días?

Milena López, Laura Acuña y Jota Mario Valencia fueron por muchos años los encargados del matutino Muy Buenos Días, un programa que se quedó en el corazón de los colombianos.

En ese entonces Milena era una de las presentadoras más queridas del país por lo que todo lo que pasaba con ella no pasaba por desapercibido.

Precisamente, durante una transmisión del 2012 Milena se sentó en el sofá de espaldas a las cámaras mientras conversaban todos en el set, sin embargo, Milena perdió el equilibrio y se cayó de espaldas sufriendo un fuerte golp* en la cabeza.

Aunque la caída fue fuerte, la presentadora con ayuda de sus compañeros se colocó de pie y lo tomó con humor frente a las cámaras, asegurando que no sabía cómo se había caído y que había sido más el susto.

Esta caída marcó a Milena López quien salió del programa en 2017, ya que los televidentes aún recuerdan dicho momento al aire y hoy 10 años después esto quedó más que claro tras el estreno de MasterChef Celebrity.

Si no te quieres perder ningún detalle de la cocina más famosa del mundo conéctate por la App y señal del Canal RCN.