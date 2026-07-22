Diego Sáenz sufrió grave accidente en un paracaídas: así fue el impactante momento

En las últimas horas, Diego Sáenz acaparó la atención en redes sociales al revelar que sufrió un grave accidente mientras practicaba una actividad extrema días atrás, noticia que generó preocupación en sus seguidores, quienes de inmediato lo abordaron para saber cuál es su estado de salud.

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¿Qué le pasó a Diego Sáenz? El presentador contó impactante testimonio

A través de su cuenta de Instagram, en donde el presentador ha construido una enorme comunidad de miles de personas, apareció con un corto clip en el que dio a conocer qué fue lo que le sucedió, un video en el que no habló con mayor detalle, pues en su cuenta de YouTube en donde relató lo sucedido.

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Allí, el recordado exparticipante de MasterChef Celebrity, contó que el impactante accidente ocurrió en un momento en el que se sentía completamente feliz y emocionado de poder dar este salto en una actividad que le apasiona mucho.

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"Bueno pues resulta que durante un salto de paracaidismo sufrí un accidente muy infortunado durante un aterrizaje, era mi primer salto con mi nuevo equipo, con mi propio equipo, la verdad era un salto que había esperado con muchísima emoción con ganas de vivir una nueva etapa de este deporte que tanto amo", fueron sus palabras.

¿Cuál fue el accidente que sufrió Diego Sáenz? Este es el video del aparatoso accidente

En la grabación que ya cuenta con cientos de reproducciones, el también locutor dejó a la vista el video en donde quedó registrado su aterrizaje y la manera en la que justo cuándo cae pone sus pies de una forma incorrecta que termina ocasionándole problemas.

Diego Sáenz contó detalles del grave accidente que sufrió. Foto | Canal RCN.

"Fue un error que me llevó a tener una fractura expuesta de tibia, peroné y tobillo", señaló Diego respecto a las consecuencias del accidente. Y es que, según lo comentó, en realidad fue una cadena de errores lo que terminó provocando este desenlace.

En la publicación de YouTube, Diego también compartió los momentos de angustia que vivió, así como la manera en la que fue auxiliado y llevado a un centro médico. De ahí en adelante, ha vivido un proceso de recuperación que no ha sido nada fácil pero que también le ha permitido reflexionar sobre cómo aún en los momentos difícil hay que levantarse y seguir más fuertes que nunca.

Así fue el grave accidente que sufrió Diego Sáenz. Foto | Canal RCN.

Finalmente, el músico y creador de contenido, quiso aprovechar este espacio para agradecerle a todos aquellos que lo han acompañado en este proceso que, pese a lo doloroso, lo ha llevado a agradecer a quienes tiene a su alrededor.