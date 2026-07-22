Alexa Torrex sorprendió con nuevos retoques estéticos: ¿qué se hizo?

Alexa Torrex, recordada por su participación en La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada, recientemente impactó en redes sociales al mostrar los resultados de sus nuevos retoques estéticos, aparición que causó sorpresa y no pasó desapercibida entre los internautas.

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¿Qué retoques estéticos se hizo Alexa Torrex en el rostro?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la joven creadora de contenido ha logrado consolidar una comunidad de millones de seguidores, apareció una vez más y en esta ocasión para presumir lo que se hizo en su rostro con el fin de mantener su apariencia.

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"Para los que se preguntaban en la casa como tenía yo esta cara tan espectacular, me la hizo Carla Balaguera, vamos a hacernos los retoques, sutiles, para que quedemos más bonitas de lo que ya somos", fueron las palabras de la influencer.

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En los videos que Alexa compartió por medio de sus historias, mostró el paso a paso de cómo le practicaron el procedimiento, dejando ver con evidente tono de humor que este es el único tipo de dolor que quiere sentir.

Alexa Torrex presumió en redes los nuevos retoques que se hizo en el rostro. (Foto Canal RCN).

¿Qué procedimientos estéticos se realizó Alexa Torrex en el rostro y cómo quedó?

Allí, Alexa dejó ver cómo en primer lugar, agregan una especie de polvo en sus labios, lo que podría ser una sustancia para evitar el dolor en esta zona. Posteriormente, compartió instantes de cómo la joven especialista y una mujer más, se disponen a iny3ctar un líquido en distintos puntos de la piel como las mejillas, los párpados y, por su puesto, la boca.

Alexa, quien fue una de las figuras más destacadas del reality de convivencia del Canal RCN, constantemente da de qué hablar en las plataformas digitales, pues a lo largo de su participación en el programa demostró ser una mujer auténtica y sin miedo al que dirán, personalidad que le ha permitido conectar con muchos internautas que ven en ella una persona original.

Así quedó Alexa Torrex con los nuevos retoques estéticos que se hizo. (Foto Canal RCN).

Por ahora, la también cantante, continúa enfocada en sus proyectos personales, pues de acuerdo con lo que ha mencionado en varias oportunidades, está interesada en seguir creciendo en este medio para poder llegar a otros lugares.