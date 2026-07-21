Leandro Paredes llegó a Argentina: así fue su recibiendo tras polémica en la final del Mundial

Leandro Paredes, uno de los hombres de la Selección Argentina que sigue estando en el centro de la conversación, recientemente capturó la atención en redes sociales luego de que se conociera cuál fue el recibimiento que le hicieron tras el regreso a su país.

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¿Cómo fue el recibimiento de Leandro Paredes en Argentina? Eso sucedió

En medio del revuelo que sigue generando el comportamiento de Paredes en la final del Mundial 2026 al protagonizar un rifirrafe con dos jugadores de la selección española, las redes oficiales del equipo argentino dejaron en evidencia cómo fue su llegada cuando apenas han pasado dos días desde que ocurrió el incidente.

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"De vuelta en casa. Nuestro capitán", son las palabras que se pueden leer en la descripción del post de la cuenta oficial del Boca Junior.

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En la publicación que ya cuenta con miles de likes y comentarios, se puede observar con lujo de detalle cómo fue el cálido recibimiento por parte de todo el equipo, quien ante su llegada se pusieron de pie para recibirlo y abrazarlo cariñosamente.

Así fue el recibimiento de Leandro Paredes tras incidente en la final del Mundial 2026. | AFP: Juan Mabromata

¿Qué pasó con Leandro Paredes y cómo lo recibió Argentina?

En videos que fueron publicados más adelante por el mismo perfil del Boca, también quedó registrado el duro entrenamiento al que llegó el futbolista para reintegrarse con el equipo de fútbol, "Preparando lo que viene", dice el copy del post.

Como era de esperarse, la aparición de mediocampista argentino en plataformas digitales, desató una ola de reacciones entre la hinchada, quienes aplaudieron su regreso al Boca y se mostraron felices de tenerlo de regreso.

"Volver a verlo sonreír al Capi me dan años de vida", "Anda a descansar Leandro. Me hiciste el hincha mas feliz del mundo", "Pasar de verte desconsolado a verte sonreír en tu casa", " Mi Capitán el mejor 5 del mundo", "Impresionante el liderazgo de este tipo", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por ahora, todo indica que poco a poco los jugadores de la albiceleste retoman de nuevo su vida luego del Mundial, pues aunque no pudieron llevarse la copa a casa, si hay algo que si lograron como siempre, fue recibir el cariño de los aficionados.