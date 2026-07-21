Conmoción en el ciclismo: medallista olímpico murió tras un fuerte accidente en un velódromo

El ciclismo está de luto luego de conocerse la muerte del japonés Toshiaki Fushimi, uno de los ciclistas de keirin y medallista olímpico, quien falleció después de sufrir un fuerte accidente durante una competencia disputada en el velódromo de Matsusaka, en Japón.

Artículos relacionados La Segura ¿La Segura e Ignacio Baladán tendrán otro hijo? Esto fue lo que contó la influenciadora

¿Cómo ocurrió el accidente de Toshiaki Fushimi en plena competencia?

El accidente ocurrió mientras se desarrollaba la Copa Taisho, una prueba de categoría F1.

De acuerdo con la información difundida por medios internacionales y la Asociación Japonesa de Keirin (JKA), el corredor intentó evitar una caída múltiple que se produjo delante de él.

Artículos relacionados Mundial de fútbol La increíble reacción que tuvo Lamine Yamal durante la discusión entre los argentinos y españoles

Al cambiar su trayectoria terminó impactando contra la parte exterior de la pista a gran velocidad.

Según los reportes oficiales, el ciclista de 50 años sufrió graves lesiones tras el impacto, entre ellas daños en la médula espinal y lesiones cervicales.

Después del accidente fue trasladado de inmediato a un hospital, donde recibió atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció al día siguiente.

Así fue el accidente en el que murió el medallista olímpico Toshiaki Fushimi en Japón. (Foto: Freepik)

Un video difundido en X muestra los segundos previos al accidente. En las imágenes se observa una caída delante de Toshiaki Fushimi y, mientras intenta evitar a los demás, termina desviando su trayectoria antes del impacto que le provocó las lesiones fatales.

La noticia provocó conmoción en redes sociales y en el mundo del deporte por la forma en la que el corredor perdió la vida.

De hecho, apenas dos días antes del accidente había conseguido una victoria en el mismo velódromo de Matsusaka.

¿Quién era Toshiaki Fushimi, el corredor de pista que perdió la vida en accidente?

Nacido en Fukushima el 15 de febrero de 1977, Toshiaki Fushimi debutó como profesional en 1995 y, durante más de tres décadas, participó en más de 2.400 carreras, alcanzando 619 victorias y conquistando 75 títulos en el circuito profesional de keirin.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Una canción de Ricardo Arjona habría revelado, hace 30 años, los inéditos cambios del Mundial 2026

Entre sus logros aparecen dos títulos del Keirin Grand Prix, obtenidos en 2001 y 2007, además de cinco campeonatos G1, tres G2 y 24 G3. También consiguió una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en la prueba de velocidad por equipos, junto a Tomohiro Nagatsuka y Masaki Inoue. A nivel continental ganó tres medallas de oro en los Campeonatos Asiáticos entre 1999 y 2001.