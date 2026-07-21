Altafulla llamó la atención al confesar cómo reaccionó al embarazo de Karina García

En redes destacan que la reacción de Altafulla era una de las más esperadas desde que Karina García confirmó que está embarazada. Tras meses de silencio, sus palabras llamaron la atención y dieron de qué hablar entre los fans.

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¿Cómo fue la relación entre Altafulla y Karina García antes de su separación?

Altafulla y Karina García iniciaron su relación durante La casa de los famosos Colombia, donde su acercamiento hizo parte de los momentos más comentados del formato. Una vez terminó el programa, decidieron continuar con su noviazgo fuera de las cámaras.

En redes recuerdan la relación de Altafulla y Karina García / (Foto de Canal RCN)

Durante varios meses compartieron viajes, publicaciones y momentos de su relación a través de redes sociales, donde reunieron una comunidad de seguidores que acompañó cada una de sus apariciones.

Sin embargo, tiempo después Karina García confirmó que la relación había terminado. Aunque ninguno de los dos entregó mayores detalles sobre los motivos de la separación, ambos continuaron con sus proyectos personales.

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Meses más tarde, la creadora de contenido hizo pública su relación con Kris R y recientemente anunció que está esperando su primer hijo junto al artista.

Tras ese anuncio, la reacción de Altafulla era una de las más buscadas por los seguidores de ambos, quienes finalmente conocieron su respuesta en la entrevista, en la que también comentó que espera convertirse en padre en el futuro.

¿Qué respondió Altafulla sobre el embarazo de Karina García?

Luego de que Karina García anunciara en sus redes sociales que está esperando un bebé junto al cantante Kris R, muchos internautas comenzaron a preguntarse cuál sería la reacción de Altafulla, con quien sostuvo una relación que nació durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Altafulla se pronunció sobre el embarazo de Karina García / (Foto de Canal RCN)

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El cantante barranquillero respondió por primera vez a esa pregunta durante una entrevista concedida a la emisora Mix. Allí fue consultado directamente sobre el embarazo de su expareja y su respuesta estuvo enfocada en desearle lo mejor en esta nueva etapa.

Altafulla afirmó que se siente feliz por Karina García y aseguró que la relación que compartieron quedó en el pasado. Además, expresó sus mejores deseos para ella, para Kris R y para el bebé que esperan, manifestando que espera que todo salga bien durante el proceso.

Las declaraciones del cantante rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, donde los usuarios compartieron sus opiniones sobre la forma en la que abordó el tema.