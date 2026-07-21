Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla llamó la atención al confesar cómo reaccionó al embarazo de Karina García

Altafulla llamó la atención al hablar acerca de Karina García y revelar lo que piensa de su embarazo con Kris R.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Altafulla llamó la atención al confesar cómo reaccionó al embarazo de Karina García
Así reaccionó Altafulla al embarazo de Karina García / (Foto de Canal RCN)

En redes destacan que la reacción de Altafulla era una de las más esperadas desde que Karina García confirmó que está embarazada. Tras meses de silencio, sus palabras llamaron la atención y dieron de qué hablar entre los fans.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la relación entre Altafulla y Karina García antes de su separación?

Altafulla y Karina García iniciaron su relación durante La casa de los famosos Colombia, donde su acercamiento hizo parte de los momentos más comentados del formato. Una vez terminó el programa, decidieron continuar con su noviazgo fuera de las cámaras.

¿Cómo fue la relación entre Altafulla y Karina García antes de su separación?
En redes recuerdan la relación de Altafulla y Karina García / (Foto de Canal RCN)

Durante varios meses compartieron viajes, publicaciones y momentos de su relación a través de redes sociales, donde reunieron una comunidad de seguidores que acompañó cada una de sus apariciones.

Sin embargo, tiempo después Karina García confirmó que la relación había terminado. Aunque ninguno de los dos entregó mayores detalles sobre los motivos de la separación, ambos continuaron con sus proyectos personales.

Artículos relacionados

Meses más tarde, la creadora de contenido hizo pública su relación con Kris R y recientemente anunció que está esperando su primer hijo junto al artista.

Tras ese anuncio, la reacción de Altafulla era una de las más buscadas por los seguidores de ambos, quienes finalmente conocieron su respuesta en la entrevista, en la que también comentó que espera convertirse en padre en el futuro.

¿Qué respondió Altafulla sobre el embarazo de Karina García?

Luego de que Karina García anunciara en sus redes sociales que está esperando un bebé junto al cantante Kris R, muchos internautas comenzaron a preguntarse cuál sería la reacción de Altafulla, con quien sostuvo una relación que nació durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué respondió Altafulla sobre el embarazo de Karina García?
Altafulla se pronunció sobre el embarazo de Karina García / (Foto de Canal RCN)

Artículos relacionados

El cantante barranquillero respondió por primera vez a esa pregunta durante una entrevista concedida a la emisora Mix. Allí fue consultado directamente sobre el embarazo de su expareja y su respuesta estuvo enfocada en desearle lo mejor en esta nueva etapa.

Altafulla afirmó que se siente feliz por Karina García y aseguró que la relación que compartieron quedó en el pasado. Además, expresó sus mejores deseos para ella, para Kris R y para el bebé que esperan, manifestando que espera que todo salga bien durante el proceso.

Las declaraciones del cantante rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, donde los usuarios compartieron sus opiniones sobre la forma en la que abordó el tema.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juanda Caribe y Mariana Zapata sorprendieron a sus seguidores con un romántico momento Juanda Caribe

Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizaron romántico momento

Juanda Caribe y Mariana Zapata sorprendieron al protagonizar un romántico momento que no pasó desapercibido en redes.

La pesada broma que le hicieron a Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores Yeferson Cossio

Yeferson Cossio fue víctima de pesada broma: "me puso los cachos"

Yeferson Cossio reveló la pesada broma que le hizo su hermana Cintia y mostró cómo reaccionó al inesperado momento.

Jordan García y Melissa Gutiérrez anunciaron que serán padres Selección Colombia

Arquero de la Selección Colombia será padre: así fue la emotiva publicación que hizo con su pareja

Jordan García y Melissa Gutiérrez compartieron una emotiva publicación con la que anunciaron que esperan una niña.

Lo más superlike

El cambio de Vinícius Jr. desató comparaciones con Jude Bellingham Mundial de fútbol

¿Vinícius Jr. usó de referencia el rostro de Bellingham para su cambio? Esto dicen internautas

Circula en redes memes del cambio de Vinícius y uno de ellos es que supuestamente él habría usado como referencia a Bellingham.

¿Quién es el hermano de Lamine Yamal? Deportes

Él es Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal que fue furor en el Mundial 2026: esta es su pasión

lina tejeiro tras su embarazo Lina Tejeiro

Lina Tejeiro reveló fuerte cambio en su rostro tras su embarazo: ¿por qué se da?

Murió Héctor Ochoa Cárdenas Talento nacional

Falleció el artista Héctor Ochoa Cárdenas, autor de ‘El camino de la vida’ y otros éxitos

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México