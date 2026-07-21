Jhonny Rivera reveló incómoda anécdota que vivió con el mánager de Messi tras derrota de Argentina

Tras la derrota de Argentina en el Mundial de fútbol 2026, el reconocido cantante popular Jhonny Rivera sorprendió al revelar una incómoda anécdota que vivió con el mánager de Lionel Messi. El artista contó cómo se desarrolló el inesperado momento y por qué la situación terminó dejándolo en una posición incómoda.

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¿Qué pasó entre Jhonny Rivera y el mánager de Messi?

Según contó Jhonny Rivera a través de un video compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, todo ocurrió años atrás durante una cena en Barcelona a la que asistió por invitación de un empresario que negociaba llevar a Lionel Messi a Colombia para el evento ‘Messi y sus amigos’.

Rivera contó que en medio del encuentro, decidió pedirle el Instagram a la novia del mánager del futbolista debido a que era una reconocida presentadora argentina y ella misma tomó su celular para seguirse.

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Aunque Rivera aseguró que no vio nada malo en ese gesto, recordó que el mánager reaccionó de inmediato, se levantó de la mesa y dio por terminada la reunión. Antes de irse, le dijo que, si quería hablar de negocios, lo buscara al día siguiente en el hotel.

El artista explicó que esa situación tuvo una consecuencia inesperada. Según su versión, el mánager pidió que no asistiera al entrenamiento donde estaría Messi, por lo que perdió la oportunidad de conocer al futbolista y tomarse una fotografía con él.

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Ahora, años después del incómodo momento, aprovechó el enfrentamiento entre Argentina y España para recordar que por poco pudo haber conocido a Lionel Messi, pero una acción desafortunada lo alejó de este soñado momento.

¿Cómo reaccionaron los fans de Jhonny Rivera ante la anécdota con el mánager de Messi?

La historia que contó Jhonny Rivera generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores. En redes sociales, varios usuarios le expresaron su apoyo y le restaron importancia al hecho de no haberse tomado una foto con Lionel Messi, mientras otros aprovecharon la ocasión para hacer comentarios en tono de broma y compararlo con futbolistas como Cristiano Ronaldo y Erling Haaland.

“Messi se perdió de conocer a un Caballero como tú”, “Si hubiera sido CR7 habría sido una gran perdida, de resto no pasa nada”, “No se perdió de nada hay jugadores mejores”, “Relajao que no era Erling Haaland ni CR7”, fueron algunos de los comentarios.