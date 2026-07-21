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La Jesuu se pronunció tras recientes declaraciones de Andrea Valdiri sobre su amistad

La Jesuu se pronunció tras las recientes declaraciones de Andrea Valdiri sobre su amistad y compartió su versión de los hechos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Jesuu reaccionó a las palabras de Andrea Valdiri y contó su versión de la historia
La Jesuu reaccionó a las palabras de Andrea Valdiri y contó su versión de la historia. (Foto Canal RCN).

La Jesuu reaccionó a las recientes declaraciones de Andrea Valdiri sobre la historia de su amistad y compartió su versión de los hechos relacionados con el distanciamiento, la reconciliación y el vínculo que mantienen en la actualidad.

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¿Fin de la amistad entre Andrea Valdiri y La Jesuu?

En las últimas horas se viralizó una reciente entrevista en la que la influenciadora barranquillera Andrea Valdiri se refirió sobre diversos temas de interés entre esos su amistad con la creadora de contenido Valentina Ruiz, mejor conocida en el mundo digital como La Jesuu.

La Jesuu, Andrea Valdiri
Andrea Valdiri fue contundente sobre su relación con La Jesuu | Foto del Canal RCN.

Según comentó la influenciadora en aquella ocasión, su amistad con La Jesuu tuvo un cambio significativo tras su reconciliación que tuvo lugar dentro de La casa de los famosos Colombia segunda temporada cuando la caleña se encontraba participando. Pues aunque ya no se muestran tan unidas como antes, sí conservar una relación amistosa sin necesidad de estar tan cercanas físicamente como lo hacían años atrás.

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¿Qué dijo La Jesuu tras las recientes declaraciones de Valdiri sobre su amistad?

Durante la tarde de este martes 21 de julio, La Jesuu se pronunció por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, sobre el estado actual de su amistad con Andrea Valdiri.

Andrea Valdiri
El día que Andrea Valdiri visitó a La Jesuu en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

La creadora de contenido aseguró que las declaraciones de la barranquillera hacían referencia a un inconveniente que vivieron en el pasado y no a un nuevo distanciamiento entre ellas. Además, explicó que no ha coincidido con Valdiri porque estuvo fuera de Colombia durante los últimos dos meses y medio y apenas regresó a Medellín en julio.

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Frente a los rumores, La Jesuu fue enfática al afirmar que no existe ningún conflicto entre las dos. Incluso, comentó que espera que, cuando ambas tengan tiempo libre, puedan verse nuevamente para conversar y compartir, dejando claro que su relación no atraviesa ningún problema en la actualidad.

“Andrea y yo no estamos disgustadas, si esa es la duda, si eso es lo que le preocupa a más de uno, si más de uno quiere armar problema donde no lo hay, no estamos disgustadas, no está pasando nada entre nosotras”

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