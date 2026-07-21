Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizaron romántico momento

Juanda Caribe y Mariana Zapata volvieron a dar de qué hablar luego de protagonizar un romántico momento que compartieron con sus seguidores. El gesto entre ambos llamó la atención en redes sociales y dejó ver el buen momento que atraviesa la pareja de exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál fue el romántico momento que Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizaron en redes?

Durante la mañana de este martes 21 de julio, Mariana Zapata sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir un carrete de fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que presumió un encantador outfit de encaje rosado, acompañado de un romántico mensaje con el que dejó ver que está enamorada.

"El amor siempre será mi mood favorito", comentó.

Juanda Caribe y Mariana Zapata. (Foto Canal RCN).

De inmediato, sus seguidores relacionaron la publicación con su actual relación sentimental con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien no tardó en reaccionar con un romántico mensaje. La influenciadora paisa respondió de inmediato y protagonizaron un tierno intercambio de palabras.

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"¿No te dolió ni un poquito? ¿Cuándo te caíste del cielo?", escribió el cantante barranquillero. A lo que la creadora de contenido respondió: "Cuando me caí, te encontré a ti".

El intercambio de mensajes no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes reaccionaron a la muestra de cariño entre Juanda Caribe y Mariana Zapata y destacaron la cercanía que han dejado ver en redes sociales desde antes de confirmar su relación sentimental.

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¿Cómo inició la relación entre Mariana Zapata y Juanda Caribe?

La relación entre Mariana Zapata y Juanda Caribe ha generado comentarios entre los seguidores de los influenciadores colombianos, luego de que la pareja confirmara su noviazgo semanas después de que terminara La casa de los famosos Colombia y de que Sheila Gándara, expareja del creador de contenido, anunciara el fin de su relación.

La situación llamó la atención debido a que, durante la participación de Juanda en el reality, se viralizaron en redes sociales algunos chats en los que presuntamente habría coqueteado con otras mujeres mientras aún estaba con Sheila, además del acercamiento que empezó a tener con Mariana, quien actualmente es su pareja.