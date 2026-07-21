Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizaron romántico momento

Juanda Caribe y Mariana Zapata sorprendieron al protagonizar un romántico momento que no pasó desapercibido en redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juanda Caribe y Mariana Zapata sorprendieron a sus seguidores con un romántico momento
Juanda Caribe y Mariana Zapata sorprendieron a sus seguidores con un romántico momento. (Foto Canal RCN).

Juanda Caribe y Mariana Zapata volvieron a dar de qué hablar luego de protagonizar un romántico momento que compartieron con sus seguidores. El gesto entre ambos llamó la atención en redes sociales y dejó ver el buen momento que atraviesa la pareja de exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el romántico momento que Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizaron en redes?

Durante la mañana de este martes 21 de julio, Mariana Zapata sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir un carrete de fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que presumió un encantador outfit de encaje rosado, acompañado de un romántico mensaje con el que dejó ver que está enamorada.

"El amor siempre será mi mood favorito", comentó.

Juanda Caribe y Mariana Zapata
Juanda Caribe y Mariana Zapata. (Foto Canal RCN).

De inmediato, sus seguidores relacionaron la publicación con su actual relación sentimental con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien no tardó en reaccionar con un romántico mensaje. La influenciadora paisa respondió de inmediato y protagonizaron un tierno intercambio de palabras.

Artículos relacionados

"¿No te dolió ni un poquito? ¿Cuándo te caíste del cielo?", escribió el cantante barranquillero. A lo que la creadora de contenido respondió: "Cuando me caí, te encontré a ti".

El intercambio de mensajes no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes reaccionaron a la muestra de cariño entre Juanda Caribe y Mariana Zapata y destacaron la cercanía que han dejado ver en redes sociales desde antes de confirmar su relación sentimental.

Artículos relacionados

¿Cómo inició la relación entre Mariana Zapata y Juanda Caribe?

La relación entre Mariana Zapata y Juanda Caribe ha generado comentarios entre los seguidores de los influenciadores colombianos, luego de que la pareja confirmara su noviazgo semanas después de que terminara La casa de los famosos Colombia y de que Sheila Gándara, expareja del creador de contenido, anunciara el fin de su relación.

La situación llamó la atención debido a que, durante la participación de Juanda en el reality, se viralizaron en redes sociales algunos chats en los que presuntamente habría coqueteado con otras mujeres mientras aún estaba con Sheila, además del acercamiento que empezó a tener con Mariana, quien actualmente es su pareja.

Juanda Caribe y Mariana Zapata
Juanda Caribe y Mariana Zapata. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La pesada broma que le hicieron a Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores Yeferson Cossio

Yeferson Cossio fue víctima de pesada broma: "me puso los cachos"

Yeferson Cossio reveló la pesada broma que le hizo su hermana Cintia y mostró cómo reaccionó al inesperado momento.

Jordan García y Melissa Gutiérrez anunciaron que serán padres Selección Colombia

Arquero de la Selección Colombia será padre: así fue la emotiva publicación que hizo con su pareja

Jordan García y Melissa Gutiérrez compartieron una emotiva publicación con la que anunciaron que esperan una niña.

La Jesuu reaccionó a las palabras de Andrea Valdiri y contó su versión de la historia La Jesuu

La Jesuu se pronunció tras recientes declaraciones de Andrea Valdiri sobre su amistad

La Jesuu se pronunció tras las recientes declaraciones de Andrea Valdiri sobre su amistad y compartió su versión de los hechos.

Lo más superlike

El cambio de Vinícius Jr. desató comparaciones con Jude Bellingham Mundial de fútbol

¿Vinícius Jr. usó de referencia el rostro de Bellingham para su cambio? Esto dicen internautas

Circula en redes memes del cambio de Vinícius y uno de ellos es que supuestamente él habría usado como referencia a Bellingham.

¿Quién es el hermano de Lamine Yamal? Deportes

Él es Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal que fue furor en el Mundial 2026: esta es su pasión

lina tejeiro tras su embarazo Lina Tejeiro

Lina Tejeiro reveló fuerte cambio en su rostro tras su embarazo: ¿por qué se da?

Murió Héctor Ochoa Cárdenas Talento nacional

Falleció el artista Héctor Ochoa Cárdenas, autor de ‘El camino de la vida’ y otros éxitos

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México