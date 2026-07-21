Arquero de la Selección Colombia será padre: así fue la emotiva publicación que hizo con su pareja

El arquero de la Selección Colombia Sub-20, Jordan García, sorprendió a sus seguidores al anunciar que será padre junto a su pareja, la influencer caleña Melissa Gutiérrez.

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¿Cómo anunció Jordan García que se convertirá en padre?

La pareja dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde compartieron una sesión de fotografías para revelar que esperan a su primer bebé. Además, aprovecharon el momento para contar que tendrán una niña.

En las fotografías aparecen dándose un beso mientras sostienen la ecografía de su bebé.

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En otra imagen se les ve caminando de la mano, mientras Melissa deja ver el avanzado estado de su embarazo y sostiene algunas prendas de color rosa, entre ellas unos zapatos y un pequeño saco, con los que anunciaron el género de la bebé.

Arquero de la Selección Colombia Sub-20 anunció que será padre. (Foto: AFP)

"Gracias Dios por guiarnos a la mejor decisión. Aunque han sido meses de mucho aprendizaje y miedos de ir descubriendo esta etapa de nuestras vidas, confiamos que solo nos va a traer felicidad. Gracias, mi amor, por cada día dar lo mejor de ti para nosotras. Te amo", escribieron en la publicación.

Tras el anuncio, varios famosos se sumaron a la ola de felicitaciones de los internautas y también aprovecharon para dejar emotivos mensajes.

¿Qué dijeron Lina Tejeiro y Karen Sevillano tras el anuncio de Jordan García y Melissa Gutiérrez?

Entre ellos estuvo Luisa Tejeiro, quien escribió: "¿Queeeeee??? Felicidades, Meli". Por su parte, Katy Cardona comentó: "Aquí las que sabíamos hace uff. Bendiciones".

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Karen Sevillano también reaccionó a la publicación, al igual que La Jesuu, quien escribió: "Por fin y mejor de lo que imaginaste, Meli".

Jordan Javier García Bonnet es un futbolista colombiano que actualmente juega en el Club León de la Liga MX de México y también hace parte de la Selección Colombia Sub-20. Además, figura entre los porteros menores de 23 años con mayor valor de transferencia en el mundo.

Arquero de la Selección Colombia Sub-20 anunció que será padre. (Foto: AFP)

Por su parte, Melissa Gutiérrez es una influencer caleña de 27 años que suele compartir en sus redes sociales contenido de humor y que suma más de un millón de seguidores en Instagram.