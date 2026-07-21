Arquero de la Selección Colombia será padre: así fue la emotiva publicación que hizo con su pareja
Jordan García y Melissa Gutiérrez compartieron una emotiva publicación con la que anunciaron que esperan una niña.
El arquero de la Selección Colombia Sub-20, Jordan García, sorprendió a sus seguidores al anunciar que será padre junto a su pareja, la influencer caleña Melissa Gutiérrez.
¿Cómo anunció Jordan García que se convertirá en padre?
La pareja dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde compartieron una sesión de fotografías para revelar que esperan a su primer bebé. Además, aprovecharon el momento para contar que tendrán una niña.
En las fotografías aparecen dándose un beso mientras sostienen la ecografía de su bebé.
En otra imagen se les ve caminando de la mano, mientras Melissa deja ver el avanzado estado de su embarazo y sostiene algunas prendas de color rosa, entre ellas unos zapatos y un pequeño saco, con los que anunciaron el género de la bebé.
"Gracias Dios por guiarnos a la mejor decisión. Aunque han sido meses de mucho aprendizaje y miedos de ir descubriendo esta etapa de nuestras vidas, confiamos que solo nos va a traer felicidad. Gracias, mi amor, por cada día dar lo mejor de ti para nosotras. Te amo", escribieron en la publicación.
Tras el anuncio, varios famosos se sumaron a la ola de felicitaciones de los internautas y también aprovecharon para dejar emotivos mensajes.
¿Qué dijeron Lina Tejeiro y Karen Sevillano tras el anuncio de Jordan García y Melissa Gutiérrez?
Entre ellos estuvo Luisa Tejeiro, quien escribió: "¿Queeeeee??? Felicidades, Meli". Por su parte, Katy Cardona comentó: "Aquí las que sabíamos hace uff. Bendiciones".
Karen Sevillano también reaccionó a la publicación, al igual que La Jesuu, quien escribió: "Por fin y mejor de lo que imaginaste, Meli".
Jordan Javier García Bonnet es un futbolista colombiano que actualmente juega en el Club León de la Liga MX de México y también hace parte de la Selección Colombia Sub-20. Además, figura entre los porteros menores de 23 años con mayor valor de transferencia en el mundo.
Por su parte, Melissa Gutiérrez es una influencer caleña de 27 años que suele compartir en sus redes sociales contenido de humor y que suma más de un millón de seguidores en Instagram.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike