Georgina Rodríguez rompió el silencio tras la polémica publicación sobre Argentina en el Mundial 2026

Georgina Rodríguez decidió aclarar lo que pasó luego de la polémica que se generó tras una comentario que ella habría hecho en sus redes sociales en donde se burlaba de que Argentina perdiera la final del Mundial 2026.

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¿Por qué dicen que Georgina Rodríguez se burló de Argentina tras perder en la final?

La controversia surgió tras la final del Mundial 2026, en la que España le ganó 1-0 a Argentina, y en la cuenta de Facebook de la esposa de Cristiano Ronaldo salió un mensaje que llamó la atención de más de uno.

La cuenta verificada de Facebook, identificada con el nombre de Georgina Rodríguez, compartió un mensaje que decía: "Bye bye, Argentina", acompañado de emojis de risa y una mano despidiéndose.

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Sin duda el mensaje generó una ola de reacciones, algunos defendían la supuesta postura y otros en cambio criticaron a Georgina Rodríguez y a Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodríguez explicó la polémica por un mensaje viral sobre Argentina. (Fotos: AFP)

La publicación generó una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron la supuesta postura, asegurando que apoyaban a España y no querían que la selección argentina se quedara con el título. Otros, en cambio, criticaron a Georgina Rodríguez por ser la pareja de Cristiano Ronaldo y relacionaron el mensaje con la supuesta rivalidad entre el futbolista portugués y Lionel Messi.

¿Qué dijo Georgina Rodríguez tras la publicación viral burlándose de Argentina?

Ante el alcance que tomó la publicación, Georgina Rodríguez utilizó sus historias de Instagram para aclarar que esa cuenta de Facebook no le pertenece y que estaba siendo víctima de una suplantación de identidad.

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"Hay una cuenta de Facebook que está suplantando mi identidad. Ya estoy en contacto con el equipo de Meta para solucionar esta situación lo antes posible. Gracias por avisarme siempre y por su apoyo. Los quiero", escribió la modelo.

Además, en su cuenta de Instagram, Georgina Rodríguez había compartido previamente varios mensajes de apoyo a la selección de España e incluso celebró el título.

Georgina Rodríguez explicó la polémica por un mensaje viral sobre Argentina. (Foto: AFP)

Cabe recordar que, durante el Mundial, Cristiano Ronaldo evitó responder una pregunta relacionada con Lionel Messi, lo que llevó a algunos usuarios a especular sobre la relación que mantienen fuera de las canchas.

Aunque la modelo y empresaria Georgina Rodríguez decidió aclarar la situación, el futbolista Cristiano Ronaldo no se ha pronunciado sobre la polémica.