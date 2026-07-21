¿Vinícius Jr. usó de referencia el rostro de Bellingham para su cambio? Esto dicen internautas
Circula en redes memes del cambio de Vinícius y uno de ellos es que supuestamente él habría usado como referencia a Bellingham.
Este martes 21 de julio, Vinícius Jr. Se hizo tendencia en redes sociales tras reaparecer irreconocible, según los comentarios de los internautas, quienes no dejaron pasar lo diferente que se ve.
Precisamente, hace unas semanas mientras estuvo en La Copa Mundial FIFA 2026, no lucía así y por eso, su cambio se notó rápidamente; pues él mismo presumió su nueva cara mientras está de vacaciones antes de volver al Real Madrid.
El increíble cambio del jugador de Brasil está generando todo tipo de comentarios en incluso, están sacando memes al respecto, por lo que genera más comentarios su cambio de rostro, que, aunque se note que algo se hizo, para otros, su transformación no fue mucha.
Entre memes y comentarios graciosos que han publicado en las plataformas digitales, están diciendo que Vinícius habría tenido un referente para su supuesto retoque estético, pero obvio, esto son solo comentarios que hacen los internautas.
¿Vinícius Jr. habría usado a Jude Bellingham como modelo para su supuesto retoque estético?
Las redes sociales no dejan de reaccionar a la supuesta transformación de Vinícius Jr. en medio de sus vacaciones luego de haber sido eliminado de la Copa Mundial FIFA 2026.
Pues hay una imagen que circula en redes donde el brasilero está junto a Jude Bellingham, a quien le sostiene su rostro y parece que lo mira con detenimiento, mientras el jugador inglés sonríe en ese preciso momento.
Por esto, dicen que Vinícius lo usó como inspiración para su nuevo rostro, obvio, esto lo dicen con gracia ante la coyuntura del cambio del brasilero.
¿Qué se hizo Vinícius Jr. en su rostro?
Según información de medios de Brasil, Vinícius Jr. se habría hecho una supuesta armonización de mentón, esta es una intervención estética que se realiza con el fin de mejorar el contorno y la proporción del rostro.
De acuerdo con los reportes de estos mismos medios, el delantero del Real Madrid se sometió a este procedimiento bajo medidas de privacidad, aprovechando su tiempo libre antes de volver al equipo español.
Sin duda, un cambio que, para muchos es muy notorio, para otros, no fue tanto, por eso, los memes no están faltando.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike