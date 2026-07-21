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El radical cambio de Vinícius Jr. tras un procedimiento estético que sorprendió en redes

Vinícius Jr. reapareció con un evidente cambio en su rostro tras un procedimiento estético y desató miles de reacciones.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Vinícius Jr. se realizó un procedimiento estético y su nuevo rostro se volvió viral
Vinícius Jr. reapareció con un radical cambio en su rostro: ¡Luce irreconocible! (Foto Mauro PIMENTEL / AFP)

Tras su participación en el Mundial 2026, Vinícius Jr. aprovechó sus vacaciones en Brasil para someterse a un procedimiento estético que rápidamente dio de qué hablar en redes sociales.

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Las primeras imágenes del futbolista comenzaron a circular en internet y muchos usuarios aseguraron que luce completamente diferente.

El delantero del Real Madrid reapareció con un rostro renovado, desatando todo tipo de comentarios entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar al evidente cambio en su apariencia.

El radical cambio de Vinícius Jr. tras un procedimiento estético que sorprendió en redes
Vinícius Jr. se realizó un procedimiento estético y su nuevo rostro se volvió viral (Foto MAURO PIMENTEL / AFP)

¿Qué procedimiento estético se realizó Vinícius Jr.?

De acuerdo con medios brasileños, Vinícius Jr. se realizó una armonización de mentón, un procedimiento estético que busca mejorar el contorno y la proporción del rostro.

Según las publicaciones, el tratamiento fue realizado durante sus vacaciones en Brasil bajo estrictas medidas de privacidad. Además de este procedimiento, el futbolista también decidió renovar su imagen dejando crecer una barba más definida, lo que hizo aún más evidente el cambio en su apariencia.

El brasileño se encuentra disfrutando de sus días de descanso luego de la eliminación de su selección en el Mundial 2026, antes de regresar al Real Madrid para prepararse para la nueva temporada.

Así luce Vinícius Jr. tras someterse a un procedimiento estético en el rostro
El radical cambio de Vinícius Jr. tras un procedimiento estético que sorprendió en redes (Foto Thomas COEX / AFP)

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¿Cómo luce Vinícius Jr. tras el procedimiento?

Las fotografías del jugador no tardaron en hacerse virales en redes sociales, donde cientos de usuarios comentaron que el cambio en su rostro era evidente e incluso algunos aseguraron que estaba "irreconocible".

Mientras muchos elogiaron su nueva apariencia y afirmaron que el procedimiento le favoreció, otros aprovecharon el momento para hacer memes y compararlo con "Calamardo Guapo", la popular versión del personaje de Bob Esponja.

Algunos usuarios revelaron que no podían creer la diferente que se veía con el procedimiento estético que se realizó, aunque otros afirmaron que el cambio en video no era tan evidente.

Muchos de sus seguidores están a la espera de las fotos oficiales que subirá el futbolista en sus redes sociales, ya que las que han salido en redes son imágenes tomadas con fans.

“Ya vi su cambio en video y ni parece taaaan diferente”, escribieron algunos usuarios en X (anteriormente Twitter)

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