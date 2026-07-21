Pareja de Lamine Yamal rompió el silencio tras las críticas y habría enviado un fuerte mensaje

La victoria de España en el Mundial 2026 no solo convirtió a sus jugadores en protagonistas, sino también a las personas que los acompañaron durante la celebración.

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Una de ellas fue Inés García, pareja de Lamine Yamal, quien terminó en el centro de la conversación en redes sociales después de aparecer junto al futbolista durante los festejos por el título.

Lo que comenzó como una serie de fotografías de la celebración rápidamente se transformó en una ola de comentarios y especulaciones sobre su relación con el joven delantero español, situación que llevó a la influencer a pronunciarse públicamente.

El contundente mensaje con el que la pareja de Lamine Yamal respondió a quienes la critican (Foto CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

¿Por qué Inés García recibió críticas?

Tras viralizarse las imágenes de la pareja celebrando el campeonato del mundo, algunos usuarios comenzaron a cuestionar la relación entre ambos.

En redes sociales surgieron comentarios que aseguraban que Inés habría terminado una relación sentimental poco antes de comenzar a salir con Lamine Yamal. Otros también insinuaron que su interés por el futbolista estaría relacionado con su fama o su situación económica.

Las publicaciones generaron miles de comentarios y convirtieron a la española en blanco de mensajes ofensivos y ataques personales.

Tras las fuertes críticas, la pareja de Lamine Yamal rompió el silencio y sorprendió con su respuesta (Foto Justin Setterfield / AFP)

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¿Qué respondió la pareja de Lamine Yamal?

Tras la ola de críticas, en redes sociales comenzó a circular un extenso mensaje que fue atribuido a Inés García, en el que se pedía respeto y empatía hacia las personas que están detrás de una pantalla.

En el texto, la supuesta autora afirmaba que nunca imaginó que compartir momentos de su vida personal desencadenaría una reacción de ese nivel y confesaba que, aunque intentaba mostrarse fuerte, también le afectaban los comentarios de odio.

Además, el mensaje señalaba que existe una gran diferencia entre expresar una opinión con respeto y dedicar tiempo a insultar o atacar a alguien que ni siquiera se conoce. También recordaba que, como cualquier otra persona, tiene una familia, amigos y sentimientos, por lo que invitaba a los usuarios a pensar antes de publicar comentarios ofensivos.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación de que ese comunicado haya sido publicado realmente por Inés García en sus redes sociales. De hecho, varios usuarios han señalado que el texto no sería de la española sino de una cuenta que se hace pasar por la influencer.

Mientras tanto, el mensaje continúa circulando en distintas plataformas y ha sido compartido por miles de personas como si se tratara de un pronunciamiento oficial de la pareja de Lamine Yamal.