Shakira se presentó en el espectáculo de medio tiempo en el Mundial 2026 en Nueva Jersey en el Metlife Stadium. La cantante sorprendió con su interpretación de 'Dai Dai' y también dio mucho de qué hablar al notar que su expareja se encontraba con sus hijos en las tribunas.

Shakira sorprendió a sus seguidores con una publicación junto a Tom Cruise (Fotos por AFP).

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Sin embargo, esta no ha sido lo único que ha dado de qué hablar pues la barranquillera publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías con diversos artistas como Beyonce, BTS, los Ghetto Kids, David Beckham, y Tom Cruise. La fotografía con el protagonista de Misión Imposible ha generado todo tipo de reacciones pues aparecía muy cerca del actor.

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¿Cómo fue el reencuentro entre Tom Cruise y Shakira?

Shakira y Tom Cruise se reencontraron durante la final de la Copa Mundial del Fútbol 2026. Pues Tom Cruise protagonizó unas palabras en la ceremonia inaugural y Shakira participó en el espectáculo de medio tiempo.

Ambos artistas se reunieron antes del show del medio tiempo de acuerdo con una fotografía publicada en las historias de Instagram de la barranquillera, publicadas el 19 de julio, en la que aparecen los dos muy sonrientes usando gafas oscuras.

De acuerdo con Shakira, el protagonista de Misión Imposible pasó para saludarla y desearle suerte. La cantante le dedicó las siguientes palabras tras reencontrarse con él:

¡Miren quién vino a saludar y a desearme buena suerte! Te amamos Tom Cruise.

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¿Shakira y Tom Cruise salieron en el pasado?

De acuerdo con comentarios de los internautas, Tom Cruise y Shakira habrían salido un par de veces en el año 2023. El rumor se dio a conocer tras verlos juntos en la carrera de fórmula 1 en el Gran Prix de Miami. Sin embargo, los rumores nunca se confirmaron y la cantante fue vista días después con Lewis Hamilton, y se desataron nuevas especulaciones.

No obstante, Tom Cruise se ha destacado por ser un amigo cercano de Shakira y en repetidas ocasiones ha resaltado su talento, la gran persona que es y le ha enviado algunos halagos.

Es tan talentosa, ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo, ella es una gran persona.