El Mundial 2026 estuvo caracterizado por varias novedades y por su innovación en tanto a tecnología y tradiciones. El Mundial de 2026 fue el primero en contar con un espectáculo de medio tiempo, como se realiza en el Super Bowl también conocido como el Supertazón.

Shakira fue una de las artistas que se presentaron en este show, y contó con la participación de varios bailarines. Sin embargo, una de las que llamó la atención fue la bella colombiana que acompañó a la barranquillera.

La bailarina colombiana robó las miradas de los espectadores durante el show del medio tiempo (Foto por AFP).

¿Quién es la hermosa mujer que acompañó a Shakira en el show de medio tiempo del Mundial 2026?

Se trata de Isabella Yacaman, también oriunda de Barranquilla quien acompañó a la cantante en una de las presentaciones más vistas del mundo.

Isabella Yacamán es modelo, creadora de contenido y actualmente se encuentra estudiando Administración de Empresas en Babson College en Estados Unidos.

Sin embargo, también se ha caracterizado por su participación desde muy pequeña en el Carnaval. En 2016, fue capitana juvenil del Country Club de Barranquilla.

Luego en 2025 fue parte de la comparsa Palo e´ Muerte, la misma en la que participó Shakira en la Guacherna. Durante esta edición se le hizo homenaje al lema 'En Barranquilla se baila así' inspirado en la frase de la canción 'Hips Don't Lie'.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Lamine Yamal protagonizó tierno momento tras emotiva celebración con su hermano Keyne

¿Qué dijo la bella mujer tras presentarse con Shakira en el Mundial 2026?

Isabella Yacaman expresó en una publicación su emoción al bailar en este evento tan importante. También compartió una foto con Shakira y le escribió un mensaje mostrándole su gratitud.

Hoy te agradezco por representar a Colombia con tanta pasión, por compartir tu talento con el mundo y por inspirar a tantas personas a creer que lo sueño sí pueden hacerse realidad.

La bailarina también dijo que se sentía agradecida por tener esta experiencia y conocer a increíbles artistas.

Ayer viví un momento que nunca imaginé. Poder compartir, bailar y coincidir con tantos artistas y personas que admiro, fue una experiencia que llevaré siempre en mí corazón.

La hermosa bailarina es una destacada creadora de contenido y modelo (Foto por AFP).

Artículos relacionados Selección Colombia Reconocido futbolista de la Selección Colombia será padre: ¿cuál es el género de su bebé?

¿Cómo se conocen Shakira y la bella bailarina?

En 2025 Isabella Yacaman compartió una historia en redes sociales en la que presentó uno de los productos capilares de la marca Ísima y el video fue reposteado por Shakira.

La cantante dio recomendaciones sobre los productos, pero lo que más llamó la atención fue su comentario frente a la candidatura de Isabella Yacaman en el que expresó su apoyo ante la candidatura de la joven al Carnaval de Barranquilla.

Aquí la sobrina de una amiga, vean su resultado. A propósito, esta tiene que ser la próxima reina del Carnaval de Barranquilla.

Actualmente, Isabella Yacaman no se ha pronunciado sobre su postulación para ser reina en el Carnaval de Barranquilla 2026.