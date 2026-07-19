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Lamine Yamal protagonizó tierno momento tras emotiva celebración con su hermano Keyne

En medio de la celebración por el triunfo de España, el hermano de Lamine Yamal fue la sensación al celebrar eufóricamente la victoria.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Lamine Yamal en la final del Mundial 2026.
La emotiva celebración de Lamine Yamal y su hermano Keyne. Foto | Odd ANDERSEN.

Luego de una final en la que la Selección de España logró obtener el título de campeón en el Mundial 2026, han empezado a circular en redes sociales múltiples videos que dan cuenta de la eufórica celebración del equipo europeo tras volver a levantar la copa del mundo luego de 16 años de conseguirlo por primera vez.

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¿Cuál la emotiva imagen que protagonizó el hermano de Lamine Yamal?

Sin duda, una de los videos que ya le dan la vuelta al mundo, fue en el que quedó registrada la emotiva celebración de Keyne Yamal y su hermano, el jugador Lamine Yamal, quien tras culminarse el encuentro en el que España logró quedarse con la victoria, llegó a la cancha para poder abrazar al joven futbolista.

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En la grabación que cuenta con miles de reproducciones, se puede observar cómo el menor corre con evidente energía y alegría hacia los brazos de Yamal: "Lamine", le grita segundos antes de abrazarlo.

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Por su parte, el jugador del Barcelona y hoy campeón junto a España, recibe a su pequeño hermano en sus brazos y, emocionado le dice lo siguiente: ¿Qué pasa tío?

Así reaccionó Lamine Yamal en plena discusión entre argentinos y españoles
Lamine Yamal celebró con su pequeño hermano Keyne. (AFP/ Pedro UGARTE )

¿Cómo fue el encuentro de Keyne y Lamine Yamal?

Como era de esperarse, el encuentro entre los dos hermanos fue la sensación una vez más en redes, en donde aficionados enviaron amorosos mensajes y celebraron la unión de Keyne y Lamine.

" Me tiene enamorada ese niño", " Merecido título, juego honesto y con talento", "Qué niño tan lindo. Lo amé desde que lo vi en la tv", "Hermoso", "Bello ese amor de hermanos", Qué belleza", "Ternurita", "Que ternura cuando grita "Lamine"", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Cabe señalar que, esta no es la primera vez que los hermanos Yamal se hacen virales en plataformas digitales, pues a lo largo del torneo, el menor ha protagonizado varios momentos que han capturado la atención y lo han convertido en todo un fenómeno entre los aficionados, especialmente por las emotivas celebraciones cuando su hermano mayor logró anotar gol.

Se terminó el Mundial 2026 y desde ya estamos esperando con ansias la cita futbolística del 2030.
España logró imponerse como campeón tras 16 años. | Foto: AFP / Odd ANDERSEN

Tras el triunfo de España frente a Argentina, los hinchas continúan celebrando este nuevo título que se suma al obtenido en Sudáfrica 2010 cuando España logró vencer 1-0 a la Selección de Holanda.

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