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El agüero de Marc Cucurella que habría llevado a España a la victoria en el Mundial 2026

Un curioso agüero heredado a Marc Cucurella tomó protagonismo tras la victoria de España en el Mundial 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El curioso agüero de Marc Cucurella que habría impulsado a España en el Mundial 2026
El curioso agüero de Marc Cucurella que habría impulsado a España en el Mundial 2026. (Foto AFP: Carl Recine).

Marc Cucurella llamó la atención después de que un particular agüero fuera relacionado con el triunfo de España en el Mundial de fútbol 2026. El lateral español habría realizado una especie de ritual que terminó tomando protagonismo entre los aficionados tras la victoria de la selección en la final del torneo.

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¿En qué consiste el agüero de Marc Cucurella que habría llevado a España a la victoria del Mundial 2026?

Luego de que el marcador diera como ganador a España durante la final del Mundial de fútbol 2026 que se llevó a cabo el pasado domingo contra Argentina en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, se viralizó en redes sociales un curioso agüero que el jugador español Marc Cucurella puso en práctica para tener buena suerte en el encuentro deportivo.

El delantero de la selección española, Ferrán Torres, le dio el gol a su país que necesitaba para levantar la copa como campeones del mundo.
El delantero de la selección española, Ferrán Torres, le dio el gol a su país que necesitaba para levantar la copa como campeones del mundo | Foto: AFP / FRANCK FIFE

En el video que ronda en redes sociales se observó a Cucurella caminar hacia un costado de la cancha en la que se llevaría el encuentro momentos previos al inicio para dejar un objeto allí, y horas más tarde se dio a conocer la razón detrás de esta curiosa acción.

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Según comentó Joan Capdevila, exfutbolista de España que participó en la victoria de España en el Mundial en Sudáfrica, antes del importante enfrentamiento contra Argentina aconsejó a Cucurella de que enterrara en la cancha una moneda para darle buena suerte al equipo y lograr su victoria, esto teniendo en cuenta que él ya lo había puesto en práctica años atrás y le funcionó a la perfección.

“Y ahora os cuento un secreto. En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el parido… Lo he contado millones de veces. Le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo ayer… Marc, te quiero mucho. ¡Eres campeón del mundo!”, mencionó Capdevila.

¿Cómo reaccionaron los hinchas al agüero de Marc Cucurella y Joan Capdevila?

Tras conocerse esta historia, el curioso gesto de Marc Cucurella no pasó desapercibido entre los aficionados, quienes rápidamente lo relacionaron con el triunfo de España en la final del Mundial 2026. Desde entonces, el agüero se convirtió en una de las anécdotas que más ha dado de qué hablar después del partido.

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“Pero que tío más grande, Cucú te queremos”, “La energía que pones en tus actos es importante, pero la fe con la que los haces lo cambia todo, felicidades a los campeones”, “Y a CUCURELLA no le dieron un premio y fue uno de los mejores…Yo lo abrazo”, fueron algunos de los comentarios.

La celebración del equipo español por convertirse en campeones actuales del mundo se vio empañada por un intercambio de ofensas.
La celebración del equipo español por convertirse en campeones actuales del mundo se vio empañada por un intercambio de ofensas | Foto: AFP / CHARLY TRIBALLEAU
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