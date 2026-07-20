Uno de los rostros que más acapararon las miradas en el Mundial 2026 fue el de Lionel Messi. Tras la pérdida de Argentina, que no logró llevarse la cuarta Copa del Mundo a su casa, las emociones se intensificaron.

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No se sabe si Lionel Messi volverá a un próximo Mundial, pues hay quienes dicen que el delantero terminará su carrera futbolística próximamente.

No obstante, es el momento en el que no dejan de hablar de él, razón por la que salió a la luz el video de un mensaje que les dio a sus compañeros de la selección de Argentina antes de jugar la final del Mundial 2026.

Messi fue una de las máximas figuras en el Mundial 2026 | Foto Patricia de Melo Moreira / AFP.

¿Qué dijo Messi antes de perder con Argentina el Mundial 2026?

Messi es el capitán de Argentina, lo que significa que muchos lo ven como ejemplo. En él recaen responsabilidades, como la de alentar a su equipo; eso fue lo que hizo en el pasillo previo al enfrentamiento contra España, ahora campeones.

En el mencionado pasillo, las palabras de la estrella del balompié fueron claras: pidió tranquilidad. Y sí, puede que se trate de un conmovedor mensaje, pero en el terreno de juego no les alcanzó para ganar.

"Estemos tranquilos, muchachos, tranquilidad, pensemos en jugar nomás. Tranquilidad, olvidémonos de todo. Solo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente, en jugar", fueron las palabras de Lionel Messi.

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Por obvias razones, tras la pérdida de la selección de Argentina, las reacciones sobre este video empezaron a aparecer: "Se olvidaron de jugar", "Nadie lo escuchó", "Algo raro pasó", "Fue muy extraño", "Ojalá algún día se sepa qué pasó", entre muchos más comentarios, son los que se pueden leer en el clip.

¿Cómo fue el desempeño de Lionel Messi en el Mundial 2026?

Lionel Messi, quien es un máximo exponente del fútbol en el mundo, tuvo un destacado desempeño en el Mundial 2026. Con 39 años, el delantero marcó ocho goles y dio cuatro asistencias, así que se convirtió en el segundo máximo goleador del torneo.

Lionel Messi es de los futbolistas más importantes del mundo | Foto Luis Robayo / AFP.

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Por otro lado, pese a la derrota de Argentina, recibió el Balón de Plata como segundo mejor jugador del Mundial y la Bota de Plata al terminar como el segundo máximo goleador del torneo. El legado del argentino se mantiene.