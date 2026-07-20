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Andrea Valdiri fue contundente sobre su relación con La Jesuu: "Hoy no tengo esa amistad"

Andrea Valdiri rompió el silencio en República Dominicana respecto a su distanciamiento con La Jesuu.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La Jesuu, Andrea Valdiri
Andrea Valdiri fue contundente sobre su relación con La Jesuu | Foto del Canal RCN.

Después de que confirmó que el noviazgo que tenía con Juan Daniel Sepúlveda llegó a su fin, la influencer barranquillera Andrea Valdiri arribó a República Dominicana.

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¿Qué está haciendo Andrea Valdiri en República Dominicana?

Sí, tal como lo han hecho distintos rostros populares de las redes sociales en Colombia, Andrea Valdiri llegó al país del Caribe para darse a conocer. Por este motivo, ha estado otorgando distintas entrevistas en las que su verdad salió a la luz.

Aparte de su exnovio, una de las relaciones por las que le suelen preguntar a Valdiri es La Jesuu, ya que ambas tenían una sólida amistad que presumían en redes. No obstante, con el paso del tiempo, eso se desvaneció y cada una optó por el silencio.

Muchos recuerdan el día que Valdiri visitó a La Jesuu en La casa de los famosos Colombia, pensando que eso iba a fortalecer su unión, pero, en realidad, eso no sucedió después del reality del Canal RCN.

Andrea Valdiri
El día que Andrea Valdiri visitó a La Jesuu en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Entonces, en una conversación que tuvo con el programa 'Sin Rodeos', la barranquillera abordó el tema de la traición e incluyó a Valentina Ruiz, nombre de pila de La Jesuu.

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¿Cómo es la relación actual de Andrea Valdiri con La Jesuu?

A Valdiri le preguntaron si ha sido traicionada, a lo que respondió que en distintas oportunidades. De acuerdo con la influenciadora, son varios los que le han fallado y mencionó a La Jesuu.

"Una de las pocas personas con las que tengo esa amistad y, a pesar de que no hablamos todos los días, yo me alejé un poquito: fue la Jesuu", remarcó Andrea Valdiri.

La Jesuu
Andrea Valdiri y La Jesuu se alejaron | Foto del Canal RCN.

Enseguida, Valdiri comentó que pudo manejar la situación con La Jesuu, pues reveló que Valentina es de las pocas que la conocen en su vida real, detrás de cámaras.

"A pesar de que hoy no tengo esa amistad con ella, de que hablo todos los días, de todos modos quedó algo bonito entre las dos", aseguró.

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En conclusión, aunque Valdiri y La Jesuu ya no son tan unidas como antes, su relación se mantiene, solo que la barranquillera ahora es más prevenida; así lo dio a entender en la reciente entrevista que concedió visitando la República Dominicana.

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