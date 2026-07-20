Hace unos días, Andrea Valdiri confirmó la ruptura con su novio, el emprendedor Juan Daniel Sepúlveda, pero es el momento en el que ambos siguen llamando la atención.

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¿Por qué Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda terminaron?

Aunque no se sabe puntualmente el motivo de la separación de la pareja, que en redes sociales derrochaba amor, Andrea decidió sincerarse con sus seguidores y expresó que las cosas con el "ternerito", como le decía de cariño, llegaron a su fin.

Por su parte, Sepúlveda subió en historias de Instagram una fotografía de su ahora ex y escribió "gracias". Este gesto por parte del empresario dividió las opiniones, pues algunos no lo vieron de la mejor forma.

Andrea Valdiri llevaba un buen tiempo con Juan Daniel Sepúlveda | Foto Freepik.

A partir de ello, Juan Daniel apareció en una reciente historia con reflexiones, las cuales fueron de inmediato relacionadas con el simple "gracias".

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¿Por qué Juan Daniel Sepúlveda solo le escribió "gracias" a Andrea Valdiri?

Según lo que se puede leer, el ex de la bailarina barranquillera escribió que, al final, lo que las personas cargan son recuerdos, vínculos y paz, más no posesiones.

Sin embargo, fue mucho más profundo. Esto porque consignó que hay quienes se la pasan buscando lo que creen que les falta, cuando lo valioso se encuentra en lo simple. Entonces, mencionó la honestidad, los abrazos y la salud.

Pero hubo más, debido a que Juan Daniel Sepúlveda hizo mención de las segundas oportunidades, dando a entender que eso no es posible.

"El tiempo no negocia ni da segundas oportunidades para lo que dejamos pasar. Por eso, esta semana agradece todo: lo bueno, porque te llena; lo no tan bueno, porque te enseña; y lo malo, porque te recuerda lo que sí importa", se lee.

Andrea Valdiri ha tenido diferentes rupturas amorosas | Foto del Canal RCN.

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En adición, el emprendedor manifestó que no hay mañana garantizada, sino que hay que vivir el momento y, por ello, independientemente de lo que pase, es el motivo suficiente para agradecer.

Andrea Valdiri se encuentra en República Dominicana y todavía es una incógnita el motivo puntual por el que terminó con Sepúlveda, ya que no se tenía conocimiento de que estuviesen pasando por un mal momento o una crisis de pareja.

Por lo tanto, no se sabe si hubo una infidelidad, si se trató de una decisión en conjunto o cualquier otro factor hasta nuevo aviso.