Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juan Daniel Sepúlveda reveló por qué solo le escribió "gracias" a Andrea Valdiri: ¿hubo infidelidad?

Juan Daniel Sepúlveda dio a entender que las segundas oportunidades no existen y lo relacionaron con su ex, Andrea Valdiri.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Andrea Valdiri
Juan Daniel Sepúlveda reveló por qué solo le escribió "gracias" a Andrea Valdiri | Foto del Canal RCN y Freepik.

Hace unos días, Andrea Valdiri confirmó la ruptura con su novio, el emprendedor Juan Daniel Sepúlveda, pero es el momento en el que ambos siguen llamando la atención.

Artículos relacionados

¿Por qué Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda terminaron?

Aunque no se sabe puntualmente el motivo de la separación de la pareja, que en redes sociales derrochaba amor, Andrea decidió sincerarse con sus seguidores y expresó que las cosas con el "ternerito", como le decía de cariño, llegaron a su fin.

Por su parte, Sepúlveda subió en historias de Instagram una fotografía de su ahora ex y escribió "gracias". Este gesto por parte del empresario dividió las opiniones, pues algunos no lo vieron de la mejor forma.

Separación
Andrea Valdiri llevaba un buen tiempo con Juan Daniel Sepúlveda | Foto Freepik.

A partir de ello, Juan Daniel apareció en una reciente historia con reflexiones, las cuales fueron de inmediato relacionadas con el simple "gracias".

Artículos relacionados

¿Por qué Juan Daniel Sepúlveda solo le escribió "gracias" a Andrea Valdiri?

Según lo que se puede leer, el ex de la bailarina barranquillera escribió que, al final, lo que las personas cargan son recuerdos, vínculos y paz, más no posesiones.

Sin embargo, fue mucho más profundo. Esto porque consignó que hay quienes se la pasan buscando lo que creen que les falta, cuando lo valioso se encuentra en lo simple. Entonces, mencionó la honestidad, los abrazos y la salud.

Pero hubo más, debido a que Juan Daniel Sepúlveda hizo mención de las segundas oportunidades, dando a entender que eso no es posible.

"El tiempo no negocia ni da segundas oportunidades para lo que dejamos pasar. Por eso, esta semana agradece todo: lo bueno, porque te llena; lo no tan bueno, porque te enseña; y lo malo, porque te recuerda lo que sí importa", se lee.

Andrea Valdiri
Andrea Valdiri ha tenido diferentes rupturas amorosas | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

En adición, el emprendedor manifestó que no hay mañana garantizada, sino que hay que vivir el momento y, por ello, independientemente de lo que pase, es el motivo suficiente para agradecer.

 

Andrea Valdiri se encuentra en República Dominicana y todavía es una incógnita el motivo puntual por el que terminó con Sepúlveda, ya que no se tenía conocimiento de que estuviesen pasando por un mal momento o una crisis de pareja.

Por lo tanto, no se sabe si hubo una infidelidad, si se trató de una decisión en conjunto o cualquier otro factor hasta nuevo aviso.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

fredy guarin se sincera sobre dificil momento Fredy Guarín

Fredy Guarín habló sobre el difícil momento que sigue atravesando: "Solo Dios conoce esta oscuridad"

Fredy Guarín se sinceró sobre la compleja etapa que está atravesando y cómo allegados le han dado la espalda.

Andrea Valdiri, Yina Calderón Andrea Valdiri

Andrea Valdiri rompió el silencio en plena entrevista sobre lo que siente por Yina Calderón

Andrea Valdiri no pudo evadir la pregunta acerca de Yina Calderón en un programa de radio de República Dominicana.

messi en el mundial 2026 Lionel Messi

Así reaccionó Messi durante la discusión entre los argentinos y españoles

Se viralizó la reacción de Messi cuando Paredes arremetió en contra de los jugadores de España.

Lo más superlike

España, Dinero Mundial de fútbol

La exorbitante suma de dinero que ganó España como campeón y Argentina como subcampeón del Mundial

¡Una millonada!, eso es lo que recibieron España y Argentina por sus actuaciones en la final del Mundial 2026.

Shakira y justin bieber en el mundial 2026 Shakira

Se filtra video del encuentro entre Shakira y Justin Bieber en el Mundial, ¿a qué la invitó?

¿Quiénes participarán en MasterChef Celebrity Colombia 2026? MasterChef Celebrity Colombia

Participantes de MasterChef Celebrity 2026 revelaron sus roles en la competencia; ¿será estrategia?

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica